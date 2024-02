Padova, c'est magnifique! Arzignano spazzato via con un super poker, Mantova a -5

Il Padova risolve facilmente la pratica Arzignano e lancia un messaggio chiaro sotto gli occhi del suo proprietario, Joseph Oughourlian: questa squadra vuole fortemente la Serie B. In attesa del Mantova, in campo domenica alle 16:30 in quel di Novara, i biancoscudati fanno il loro dovere e con un perentorio 4 a 0 doma l'arrendevole squadra di Bianchini. Terzo successo consecutivo, con altrettanti clean sheet, per gli uomini di Torrente, all' ottavo risultato utile di fila, con il supposto tabù Euganeo definitivamente esorcizzato. 61 punti in classifica dopo ventotto giornate sono un'enormità e mollare proprio ora sarebbe un vero peccato. Ora testa alla remuntada in semifinale di ritorno contro la Lucchese, sempre all'Euganeo, mercoledì alle ore 19.00

Gara senza storia e sbloccata al 5' da Liguori, abile con il sinistro a mettere alle spalle di Boseggia. Il vantaggio galvanizza i biancoscudati, che cinque minuti più tardi raddoppia sempre con Liguori, questa volta perfetto a ribadire di testa il palo precedente di Bortolussi. Con questa doppietta Liguori sale a quota 10 in campionato, per il secondo anno di fila in doppia cifra con la maglia del Padova. Messa in discesa la gara, i ragazzi di Torrente si divertono, gestendo a piacimento il ritmo della gara e sfiorando il tris con Bortolussi e Fusi nella prima frazione, mentre nella ripresa, dopo una timida reazione dell'Arzignano, nel finale arrivano i due gol che fissano il risultato sul 4 a 0. Zamparo prende l'ascensore all'85' su cross di Capelli e quando scende vede il pallone in fondo al sacco. Per l'ex Entella e Reggiana, tra le altre, primo gol in biancoscudato. Al 90' ecco il gioiello della serata con Dezi, che disegna da fuori area una parabola impossibile da parare per Boseggia. È festa all'Euganeo, l'inseguimento al Mantova, continua.

Questo il tabellino dell'Euganeo:



PADOVA-ARZIGNANO 4-0

PRIMO TEMPO 2-0



MARCATORI Liguori al 5' p.t. e al 10' p.t, Zamparo al 40' s.t., Dezi al 45' s.t.



PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 7, Delli Carri 7, Faedo 7, Favale 6,5 (dal 33' s.t. Villa s.v.); Fusi 7, Crisetig 6, Varas 6 (dal 20′ s.t. Dezi 7); Liguori 8 (dal 41' s.t. Tordini s.v.), Bortolussi 6,5 (dal 33' s.t. Zamparo 7), Valente 6,5 (dal 20′ s.t. Capelli 6)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Belli, Crescenzi, Perrotta, Cretella, Radrezza

ALLENATORE Torrente 7,5



ARZIGNANO (4-3-1-2)

Boseggia 6,5; Davi 5, Milillo 5, Boffelli 4,5, Gemignani 4; Lakti 6, Casini 5,5 (dal 34' s.t. Zanon s.v.), Antoniazzi 6; Centis 5 (dal 41' s.t. Baretta s.v); Lunghi 5 (dal 42' s.t. Campesan s.v.), Mattioli 5 (25′ st Faggioli) ,

PANCHINA Pigozzo, Botti, Barba, Piana,

ALLENATORE Bianchini 5,5

ARBITRO Djurdjevic di Trieste 6,5

ASSISTENTI Dell’Arciprete-Zini

AMMONITI Antoniazzi (A), Gemignani (A), Davi (A), Favale (P), Dezi (P) per gioco scorretto

NOTE Pubblico 3389, Incasso 6031,00 €. Paganti 940, Abbonati 2449. Tiri in porta 7 (con un palo)-0. Tiri fuori 2-5. In fuorigioco 2-3. Angoli 3-7. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’