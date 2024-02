Serie C, Padova-Arzignano: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo il poker vincente contro l'Arzignano nella 28esima giornata del campionato di Serie C girone A all'Euganeo:

PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 7, Delli Carri 7, Faedo 7, Favale 6,5 (dal 33' s.t. Villa s.v.); Fusi 7, Crisetig 6, Varas 6 (dal 20′ s.t. Dezi 7); Liguori 8 (dal 41' s.t. Tordini s.v.), Bortolussi 6,5 (dal 33' s.t. Zamparo 7), Valente 7 (dal 20′ s.t. Capelli 6,5)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Belli, Crescenzi, Perrotta, Cretella, Radrezza

ALLENATORE Torrente 7,5



Donnarumma 6: Altra gara da sereno disoccupato di lusso. Un paio di uscite, zero interventi, terzo clean sheet di fila.

Kirwan 7: Inossidabile sulla destra, protegge Liguori e controlla ogni momento della gara da sofisticato. Si propone per una seconda parte di stagione da autentico protagonista.

Delli Carri 7: Mura tutto quello che serve con più garbo ed eleganza del solito. Si sta imponendo anche in una linea 4, dettaglio non scontato. Bravo, bene, tris!

Faedo 7: Sei partite da titolare, solo due gol subiti. Con naturalezza si è inserito nel reparto arretrato meno battuto della C e sta mettendo in mostra un repertorio da centrocampista, più che difensore. Se continua in questo modo, resterà poco in questa categoria.

Favale 6,5: Nuovo partner in crime di Valente sull'out mancino. Sovrapposizioni interne o esterne, propulsione continua e sempre pronto a dare uno sbocco alla manovra biancoscudata. Rigenerato. (Dal 33' s.t. Villa s.v.: entra con il piglio giusto).

Fusi 7: Solo Boseggia gli nega il meritato e sospirato gol con un colpo di reni insospettabile. Solita dinamo nel cuore del gioco, si connette perfettamente con Liguori e si butta centralmente su ogni spazio libero. Sembra possedere il dono dell'ubiquità.

Crisetig 6,5: Regia illuminata e fisica. Perde il primo pallone al 90' e lo recupera facendosi 40 metri di campo. Con Radrezza inizierà un interessante ballottaggio per il posto in regia da qui alla fine della stagione.

Varas 6: Meno appariscente del solito, tanto che Torrente gli concede qualche minuto per tirare il fiato. Dove serve un passaggio pulito, lui c'è sempre. (Dal 20′ s.t. Dezi 7: Primo gol in campionato con una gemma per gli occhi. Abbagliante).

Liguori 8: Leggero e concreto come un etoile dell'Opera di Parigi. Se parte dalla destra è un calciatore da piano superiore. Se impara a giocare anche con il destro è pronto a giocare in A nel giro di una, massimo, due stagioni. Doppia cifra anche quest'anno, giusto per gradire. In serate come questa è semplicemente ingestibile per chiunque. (Dal 41' s.t. Tordini s.v.: Pochi attimi per mettersi in mostra)

Bortolussi 6,5: Fa giocare bene la squadra con i suoi movimenti e si intende a meraviglia con Liguori e Valente. Solo il palo gli nega la sacrosanta gioia della rete. (Dal 33' s.t. Zamparo 7: Prende l'ascensore, scaraventa di testa il pallone in fondo al sacco e si toglie un discreto macigno dalla bocca della stomaco. Si candida ad essere il trascinatore del Padova di Coppa).

Valente 7: Averlo avuto prima uno come lui. Apripartita fantastico con i suoi movimenti e giocate. Torrente gli ha cucito su misura il ruolo perfetto. Lui ringrazia e continua a sfornare prestazioni fragrante come il pane appena sfornato. (Dal 20′ s.t. Capelli 6,5: Alternativa di super lusso per le corsie esterne offensive e non solo. Il cross per Zamparo un'altra intuizione di una stagione ultra positiva).

ALLENATORE Torrente 7,5: 61 punti dopo 28 giornate. Qualche volta a Padova si è veramente stanchi di "brodo grasso"...





ARZIGNANO (4-3-1-2)

Boseggia 6,5; Davi 5, Milillo 5, Boffelli 4,5, Gemignani 4; Lakti 6, Casini 5,5 (dal 34' s.t. Zanon s.v.), Antoniazzi 6; Centis 5 (dal 41' s.t. Baretta s.v); Lunghi 5 (dal 42' s.t. Campesan s.v.), Mattioli 5 (25′ st Faggioli) ,

PANCHINA Pigozzo, Botti, Barba, Piana,

ALLENATORE Bianchini 5,5