Padova, Mattia Bortolussi: «Volevamo chiudere bene davanti ai tifosi e ci siamo riusciti»

Nono centro stagionale, ma soprattutto la sensazione di avere raggiunto lo stato di forma ideale al momento giusto. Mattia Bortolussi nel post derby ha il sorriso di chi sa di avere fatto bene e scalpita per l'inizio dei playoff: «Non è mai facile giocare contro la Triestina, ma penso abbiamo fatto una buona partita ed l'abbiamo affrontata ancora meglio. I playoff? Sto bene e l’importante è continuare a lavorare. Cerchiamo di arrivarci al meglio e di fare qualcosa di importante. Volevamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi e penso proprio che ci siamo riusciti. Forse ci siamo fermati dopo il primo gol, ma nel complesso è stata una buona partita. Lavoriamo e il 18 maggio comincia un'altra storia. Dedico questo gol alla mia famiglia e compagna. Niente doppia cifra in campionato? Vanno bene anche 9 rete, non ci sono problemi di alcuna sorta. La mancata rete di tacco? Quando capita ci provo sempre».