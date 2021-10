Serie C, girone B: Padova Femminile ko contro la capolista Riccione

Niente da fare per il Calcio Padova Femminile contro il Riccione, nella terza giornata del campionato di Serie C, girone B. Sconfitta per 3 a 1 in terra romagnola per le ragazze di mister Di Stasio, che non riescono a trovare la continuità di rendimento in questo avvio stagionale. che non riesce a trovare continuità di rendimento in questo inizio di stagione.

La Cronaca

Il match parte anche bene per le biancoscudate. Dopo 23' Spagnolo inventa una traiettoria pazzesca su calcio di punizione. Il pallone tocca la traversa e poi si insacca sotto la traversa. Potrebbe essere l'inizio di una giornata trionfale, invece bastano appena quattro minuti a Marcatili per trovare il pareggio, sempre su calcio piazzato. Polonio non incolpevole nell'occasione. Al 42' ecco il Riccione mettere la freccia del sorpasso e andare sul 2 a 1. Colombo risolve una mischia in area e porta avanti le sue compagne. Mdel primo tempo grazie a uno splendido calcio di punizione dai 25 metri di Spagnolo che si insacca dopo aver baciato la traversa. Ma appena 4’ dopo le romagnole pareggiano, sempre sul calcio di punizione, battuto da Marcatilli e non trattenuto da Polonio. Al 42’ arriva anche il sorpasso firmato da Colombo, abile a sfruttare una mischia in area. Nella ripresa c'è spazio per il rigore di Monetini, dopo che Polonio ha steso la scatenata Colombo in area di rigore, e per l'espulsione di Tiberio al 75' per proteste. Prossimo appuntamento domenica al Vermigli alle ore 14.30. Avversario di giornata, il Trento.

Di seguito il tabellino della gara:

RICCIONE: Parnoffi, Della Chiara, Maccaferri, Monetini, D’Aprile, Marcatilli, Semprini, Perone, Schipa, Russarollo, Colombo. A disposizione: Mustafic, Albani, Barocci, Calli, Liuzzi, Dehima, Ventura. All. Bragantini.

PADOVA: Polonio, Bissacco, Biasolo, Fabbruccio, Bison, Carli (30’ st Carrarini), Gastaldin, Didonè, Gallinaro, Spagnolo, Tiberio. A disposizione: Ttunaru, Ragazzi, Taverna, Costantini, Venturini, Tonello, Visconti, Pettenuzzo. All. Di Stasio.

Arbitro: Pazzarelli di Macerata.

Reti: 23’ pt Spagnolo, 27’ pt Marcatilli, 42’ pt Colombo, 18’ st rig. Monetini.

Espulsa: Tiberio al 30’ per proteste