Padova, c'è un lavoro da finire per Francesco Belli: «Ho rinunciato a qualcosa per restare qui, spero quest’anno sia quello giusto»

Negli ultimi due anni è stato insostituibile per ogni allenatore arrivato a Padova. Ecco perché sorprede poco che il rientro ad inizio luglio di Francesco Belli, contratto biennale, è stato fortemente voluto proprio da Andreoletti in persona. «La riconferma del Padova mi ha fatto piacere. Oltre al campo, sicuramente è stato valutato l’aspetto umano. Cercherò di fare il meglio possibile anche in questa annata. Il Padova è stata la mia priorità sempre», ha riconosciuto il braccetto difensivo, giunto al terzo campionato in biancoscudato. «Il direttore Mirabelli si è preso il suo tempo per capire e valutare con Andreoletti. Appena c’è stata la possibilità ci siamo accordati facilmente. Non volevo abbandonare il percorso a metà dell’opera. Spero quest’anno sia quello giusto. Dopo il secondo posto non ci accontentiamo e sottolineo che siamo forti, motivo per cui vogliamo andare ancora più in alto. Dei secondi nessuno si ricorda, ma noi vogliamo fare la storia. Ho rinunciato a qualcosa per restare qui, ma nessuno mi ha puntato la pistola contro. Se l’ho fatto è perché credo in questa squadra e mi incuriosisce quello che può fare».

Paroli importanti, da leader, quelle del difensore fiorentino classe 1994, che sta affrontando il suo terzo ritiro in maglia bianscudata: «Il mister è carico e con le idee chiarissime. Stiamo lavorando duro per cercare di oliare al più presto i suoi meccanismi di calcio. In queste due settimane dobbiamo sfruttare il tempo al 100% per arrivare preparati alle gare che contano». Si volta pagina tatticamente, tanto nell'occupazione spaziale del campo, tanto quanto nella filosofia di gioco. «I concetti di Andreoletti? Sono un po’ diversi rispetto a quelli del passato. Il mister vuole il dominio del gioco attraverso la partenza della manovra dal basso. Anche a noi difensori ci chiede qualità per mettere in moto le punte. Secondo Andreoletti giocare il pallone dal basso ci porterà più vantaggi rispetto svanteggi. Stiamo lavorando tutti moltissimo, il tecnico ha idee molto precise per finalizzare il gioco e ci chiede tanta intensità oltre l’aggressività in fase di riconquista. Sono tutte caratteristiche che abbiamo già in squadra, dobbiamo solo approfondirle».

Rispetto alle due stagioni appena trascorse, il girone A quest'anno sarà pieno zeppo di squadre provenienti dalla D. «In C vince solo una squadra, anche se ci sono tante new entry che hanno fatto la D negli ultimi anni. Contro il Padova, lo sappiamo, tutti danno qualcosa in più e dovremo essere in grado di alzare il livello contro questo tipo di squadre. Le favorite? Le solite. Vicenza, Triestina, noi, la Feralpisalò, non sottovaluterei nemmeno il Lecco. Sono queste 4-5 per lottare al vertice».

Sulla posizione in campo, pochi dubbi: «Il mio ruolo con Andreoletti? Per adesso mi sta facendo provare da braccetto, me l’ha detto anche dopo la firma del contratto. Io sono pronto a spostarmi anche più avanti se serve, ma il braccetto penso sia adatto alle mie caratteristiche in una squadra che impone il suo gioco». Inevitabile un tuffo nel passato più recente, con i quarti di ritorno dei playoff contro il Vicenza e l'azione da cui è scaturito il gol di Della Morte ancora sullo sfondo: «Sicuramente era fallo a monte su di me. Con il proseguo dell’azione l'arbitro, nonostante il VAR, ci ha spiegato che non poteva tornare indietro. È stato un peccato perché avevamo fatto un buon primo tempo e meritavamo di più. Un ulteriore rammarico della scorsa stagione. Vicenza è una ferita che ci portiamo tutti dentro e speriamo possa essere da stimolo per migliorare in quest’annata».

Chiusura sui singoli, soprattutto in attacco: «Spagnoli? È un ragazzo con tanta voglia di fare. Difficile giudicarlo dopo 5 giorni di ritiro, ma posso dire è molto forte. Penso ci possa dare una grande mano e si unisce ad un parco attaccanti veramente importante. C’è tanta scelta in avanti e penso sarà di grande aiuto. Con chi condivido la stanza? Con Russini. L’anno scorso ci eravamo separati a causa del suo infortunio ed ero stato in camera tutto l’anno con Delli Carri, ma quest’annata siamo tornati all'antico».