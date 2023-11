Serie C, Padova-Giana Erminio: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo l'affermazione contro la Giana Erminio di Chiappella all'Euganeo:

PADOVA (3-5-2): Donnarumma 6,5; Delli Carri 6,5, Crescenzi 6, Belli 6; Capelli 5,5 (dal 42' s.t. Kirwan 6,5), Fusi 6 (dal 30’ s.t. Cretella 6), Radrezza 6 (dal 42' s.t. Bianchi s.v.), Varas 7, Villa 5,5 (dal 21’ s.t. Favale 6); Bortolussi 6,5, Palombi 6 (dal 21’s.t. Liguori 7)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Granata, Calabrese, Dezi, De Marchi

ALLENATORE Torrente 6,5

Donnarumma 6,5: C'è sempre quando viene chiamato in causa, con una leadership naturale, importante anche a livello vocale.

Delli Carri 6,5: Dei tre dietro è il migliore, un po' uomo di gomma, un po' Hulk, anche se soffre le sfuriate di Ballabio. Si fa apprezzare in un paio di deviazioni provvidenziali.

Crescenzi 6: Fall e Fumagalli si muovono tanto costringendolo a qualche movimento fuori comfort zone centrale. L'esperienza e la furbizia lo aiutano in più di qualche occasione.

Belli 6: Recupero lampo dopo Vicenza, soffre le discese di Cafferri. In occasione della rete può fare meglio, ma se la DCCB sta diventando una certezza di questo Padova ancora imbattuto, è anche per merito suo.

Capelli 5,5: Dopo Arzignano non ha più trovato le giuste distanze in campo, alternando momenti buoni a lunghe pause. (Dal 42' s.t. Kirwan 6,5: entra, segna e corre ad esultare sotto il settore del tifo padovano. Molto più di un'alternativa).

Fusi 6: Contro l'Albinoleffe mancherà e si spera di non sentirne la mancanza. Meno fluorescente di altre occasioni, ma come si fa senza la sua corsa e peso in mezzo al campo? (Dal 30’ s.t. Cretella 6: Vitamina C per la mediana padovana nel momento più delicato dell'incontro).

Radrezza 6: L'eroe del Menti amministra con intelligenza il ritmo del gioco biancoscudato, non sbandando nemmeno nei momenti di alta marea lombarda. Pilastro. (dal 42' s.t. Bianchi s.v.: calciatore che sa perfettamente quello che serve a questo Padova: logica, raziocinio, muscolo).

Varas 7: Similitudine che farà felice gli appassionati di Harry Potter: è il deluminatore del centrocampo biancoscudato. Raccoglie e sprigiona luce e idee a ritmo continuo. Il gol nasce da una sua intuizione.

Villa 5,5: É in un momento di gamba poco brillante, forse il primo a saperlo è proprio lui. Sia chiaro, difensivamente è sempre sul pezzo, ma ha abituato bene tutti, quindi servono più cross e affondi per alimentare la manovra offensiva padovana (dal 21’ s.t. Favale 6: altro assist vincente dopo quello con l'Arzignano. Altro ingresso positivo a gara in corso).

Bortolussi 6,5: La caramella da scartare per Varas, in occasione della prima rete, è un saggio di generosità (in)sperata da una punta come lui. Con Palombi o Liguori in avanti è tutt'altra musica in avanti.

Palombi 6: Deve ritrovare la forma migliore, potrebbe incidere di più, ma anche così può essere tanto utile alla causa. (dal 21’s.t. Liguori 7 IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI: Poco da fare, ha un ritmo di gioco che non c'entra nulla con la Serie C. Anche al 50% della condizione sconquassa la gara con tocchi ed accellerazioni insostenibili per gli avversari. Il rigore del 2 a 1, oltre a guadagnarselo da campione, è potente, preciso, il manifesto dei minuti finali del Padova)

Mister Torrente 6,5: Finalmente quando si gira in panchina può pescare le risorse adeguate per portare a casa i tre punti. Spettacolo pochino, vero, ma per gli amanti dei numeri servito il piatto: primo posto, in attesa della gara di Mantova, migliore difesa del girone e secondo migliore attacco. Soprattutto così si vincono i campionati.



Queste le pagelle della Giana Erminio di Chiappella:

GIANA ERMINIO (4-3-1-2): Zacchi 6; Groppelli 6,5 (dal 33' s.t. Boafo s.v.), Ferrante 6 (dal 40' s.t. Barzotti s.v.), Minotti 5,5, Caferri 5,5; Marotta 6 (dal 33' s.t. Pinto s.v.), Franzoni 6, Previtali 6 (dal 40' s.t. Piazza s.v.); Ballabio 6; Fall 6, T.Fumagalli 6,5 (26’st Verde 6)

PANCHINA Pirola, G.Fumagalli, Messaggi, Lamesta, Perna, Ferrante, Corno

ALLENATORE Chiappella 6