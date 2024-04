Padova, Jacopo Dezi: «Non pensiamo al passato, concentriamoci solo sul futuro»

Una rete importante per il morale, ma soprattutto per addentrarsi nei playoff con il morale a mille. Il diagonale con cui Jacopo Dezi ha deciso il derby contro la Triestina è già storia, ma il centrocampista siciliano non abbassa la guardia in vista di quello che attende lui e il gruppo nelle prossime settimane: «Era molto importante vincere e sono decisamente contento per il gol. Stiamo lavorando tanto e bene con il mister, cercando di mettere in pratica quello che ci chiede. Dobbiamo continuare su questa strada. Oddo lo conosco da anni e lui aveva una conoscenza completa anche della squadra. I playoff? Ora ricarichiamo le batterie e poi partiamo forte. Le amichevoli saranno importanti per mettere minuti nelle gambe. La Triestina? Sono molto forti e sapevamo le difficoltà della partita. Hanno qualità, ma i playoff sono un torneo in cui si azzerano i valori. Non pensiamo al passato, concentriamoci solo sul presente e il futuro. Dedica? Un pensiero speciale lo faccio ancora per Luca Crescenzi».