Padova, senti l'ex Mandorlini! «A volte servirebbe anche un po’ di continuità, invece ogni anno si cambia…»

Senza peli sulla lingua. Andrea Mandorlini, due volte alla guida del Padova in epoche e momenti diversi, in un'intervista a news.superscomesse.it, non fa giri di parole nel commentare la recente promozione sfumata dai biancoscudati ai playoff, allargando lo spettro d'analisi ad un aspetto sempre molto discusso in casa padovana: la scarsa progettualità. L'ex libero dell'Inter dei record di Trapattoni parte da lontano nella sua disamina: «La Serie C è un campionato difficile e l’ho provato sulla mia pelle proprio nella mia ultima stagione a Padova. A cinque giornate dalla fine eravamo in testa con margine, poi abbiamo perso a Trieste per un gol di mano. Purtroppo il Var in C non c’era, come non c’è oggi, e alla fine siamo arrivati a giocarci tutto ai playoff. La finale contro l’Alessandria l’abbiamo dominata, avremmo dovuto stravincere e invece abbiamo perso ai rigori», conferma il tecnico ravennate. «Ritengo che sarebbe stato logico andare avanti insieme, ma sono state fatte scelte diverse. Il grosso problema della piazza di Padova è l’ambiente. C’è sempre troppa tristezza, troppa negatività. Capisco che ci sia pressione perché si tratta di una piazza importante, ma al primo evento negativo piovono subito critiche e ci si deprime facilmente. È un peccato perché la città è bellissima e i tifosi sono attaccati alla squadra, ma alla fine con un atteggiamento del genere tutto si ritorce contro. Sono sicuro che prima o poi la promozione arriverà, ma Padova non è la prima squadra importante che si impaluda per anni in Serie C. Investire è fondamentale, ma una mano deve darla anche l’ambiente. Poi, certo, è giusto programmare, ma a volte servirebbe anche un po’ di continuità, invece ogni anno si cambia…”