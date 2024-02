Padova: il Mantova rallenta, la testa della classifica è a -6

La settimana perfetta in casa Padova si è conclusa con quello che un po' tutti speravano. Nelle gare di domenica, il Mantova capolista ha rallentato la sua corsa pareggiando per 1-1 sul sintetico del Novara. Avanti i piemontesi con l'ex Palermo Bentivegna nel primo tempo, rete della parità a firma Galuppini nella ripresa al 55'. Ora la classifica assume connotati decisamente più intriganti, anche se la rimonta continua ad essere un'impresa molto difficile da compiere. Il Mantova sale a quota 67, con il Padova a 61 e nelle retrovie il Vicenza centra il quinta successo consecutivo, sbaragliando una Triestina sempre più in crisi nello scontro diretto Intanto mercoledì è tempo di Coppa Italia con la semifinale di ritorno contro la Lucchese all'Euganeo alle ore 19:00. Si parte dal 1-0 in favore dei toscani maturato all'andata.

Di seguito risultati e classifica della Serie C girone A.

Girone A

Sabato 23 Febbraio ore 20:45

Giana Erminio-Lumezzane 2-1



Sabato 24 Febbraio ore 18:30

Padova Arzignano 4-0

Alessandria-Albinoleffe 0-1

Pergolettese-Pro Vercelli 3-0

Pro Sesto-Trento 0-1

Domenica 25 Febbraio ore 14:00

Pro Patria-Renate 1-3

Domenica 25 Febbraio ore 16:00

Vicenza-Triestina 2-0

Domenica 25 Febbraio ore 16:15

Novara-Mantova 1-1

Domenica 25 Febbraio ore 18:30

Fiorenzuola-Virtus Verona 1-1



Domenica 26 Febbraio ore 20:45

Legnago-Atalanta Under 23