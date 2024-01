Il Padova pesca ancora dal mercato: per la difesa c’è Faedo

Dopo trequartista, mediano e bomber, ecco il difensore. Il Padova in questo mercato di gennaio si è rifatto il look e come anticipato alla vigilia della gara con la Lucchese, nella giornata di giovedì 25 gennaio ha ufficializzato il quarto acquisto di questa sessione: Carlo Faedo dalla Virtus Verona. Il centrale veronese ha firmato un accordo in biancoscudato fino al 30 giugno 2027. Un accordo fortemente voluto da Mirabelli e l'area tecnica biancoscudata. In passato il giocatore era stato accostato anche al Cittadella.

La Scheda Tecnica

Carlo Faedo nasce a Soave (Verona) il 18 maggio 1999 ed è un difensore centrale.

Cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Hellas. La prima esperienza in prima squadra arriva con la maglia di Belfiorese. Dopo la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia del San Martino Speme e la promozione in Serie D nella stagione 2020/2021. Viene acquistato dalla Virtus Verona a titolo definitivo nell’estate 2021. Debutta in Coppa Italia di Serie C contro la Giana Erminio (2-2 sconfitta ai rigori). La prima stagione si conclude con 12 presenze e 2 reti messe a segno contro Lecco e Seregno. Nella stagione 2022/2023 le presenze sono 31 con altre 2 reti segnate, una alla Pro Sesto ed una di testa al Padova nella sfida del Gavagnin (1-1). Nella stagione 2023/2024 scende in campo in 21 occasioni, segnando una rete all’Alessandria, e venendo acquistato dal Padova nella sessione invernale del calcio mercato.

Curiosità: Carlo Faedo ha conseguito una laurea triennale in Ingegneria Chimica e dei materiali, sta attualmente terminando il percorso magistrale di studio.