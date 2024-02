Padova, Michael Liguori: «Contento per il gol, abbiamo dato una bella risposta come gruppo»

Il match winner della sfida contro la Pro Sesto, Michael Liguori, nel post partita si concentra sul momento della squadra: «Sono contento per il gol. Dovevamo dare continuità alla vittoria della Pro Patria e ci siamo riusciti. Capocannoniere della squadra? Ci penso e guardo il giusto, pensiamo di gruppo. Il cambio di sistema di gioco ci ha fatto bene, sappiamo adattarci a tutto. Continuiamo ad essere compatti e magari fare qualche gol in più non fa male. Siamo una squadra sempre sul pezzo, continuando a vincere e cercando di provare a tutti i costi a prendere il Mantova. Finché la matematica non ci condanna, io ci credo sempre. Il gol? Favale mi ha messo una grande palla, sono dinamiche di gioco tipiche nel 4-3-3 riempire l’area con tagli in diagonale. Sugli esterni possiamo fare male a chiunque, abbiamo qualità. I due pareggi di Virtus e Trento speriamo non succedano più. Il Mantova non si ferma, noi dobbiamo sempre vincere. Ho sfiorato un altro gol in rovesciata? Vero, peccato non averlo segnato, ma l'importante erano i tre punti. Come gruppo abbiamo dato una bella risposta. Padova in stile Liguori? Siamo un bel gruppo, non molliamo mai».