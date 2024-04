Padova, mister Oddo: «La squadra in 10 ha fatto meglio che in 11. Dobbiamo essere più liberi di testa»

Un punto che soddisfa parzialmente mister Oddo e che gli permette di mantenere l'imbattibilità. Qualche luce, altrettante ombre e nell'analisi della sfida Massimo Oddo è molto attento e soprattutto misurato con le parole: «Non abbiamo fatto una partita bellissima nel primo tempo, poi siamo cresciuti nel secondo tempo e abbiamo cercato anche di vincerla in inferiorità numerica. Alla squadra chiedo di essere più corta, tenere meno il possesso fine a sé stesso e giocare con maggiore verticalità. Dobbiamo essere più corti, tenere meno la palla e giocare più in verticale. Volevo vedere Capelli terzino e credo sia stato uno dei più positivi, visto che era la prima volta che giocava in quella posizione. E' un jolly che può giocare in tanti ruoli. Palombi è una punta con caratteristiche diverse rispetto ai due centravanti che abbiamo in rosa, ma assolutamente è un ruolo che può fare. Pensiamo troppo in campo, dobbiamo essere più liberi di mente. Quando saremo più spensierati le cose miglioreranno. Liguori? Non ho visto quello che è successo, ma la squadra in dieci ha fatto meglio che in undici. La squalifica? Non ci cambia nulla, prenderà una giornata. Bianchi è un trascinatore e un leader silenzioso, ha 300 partite sulle spalle, è un ragazzo che quando ti serve c'è sempre. Radrezza? Ha sofferto nel primo tempo, ma ha fatto una buona partita, era previsto che uscisse».