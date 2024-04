Serie C, Padova, mister Oddo: «I primi 30' mi sono divertito, comincio ad intravedere quello che mi piace»

Un vittoria in rimonta per chiudere la stagione regolare al meglio e concentrarsi con fiducia verso i playoff. Mister Oddo nel post partita contro la Triestina analizza la sfida e rivolge ogni pensiero alle prossime gare di maggio. Queste le parole del tecnico biancoscudato: «Ora ci saranno tre giorni di pausa e poi dovremo tornare belli carichi. C’è stato qualche errore di concetto, ma vedo bene la squadra. Il calcio è semplice e nella prima mezz’ora mi sono divertito, un po’ meno a fine primo tempo e negli ultimi 20’ abbiamo fatto bene gestendo la palla molto bene, grazie alle qualità dei giocatori più tecnici che abbiamo. In questo senso Radrezza ha avuto l’approccio giusto. Dalla panchina ho avuto la percezione che dopo il gol ci siamo ‘intristiti’ dopo una mezz’ora allegra, e nella ripresa ci siamo divertiti di più nel finale. Secondo me più demeriti nostri, che loro. Quando faccio la formazione sono in difficoltà. 5 o 6 sono determinati, ma gli altri sono tutti di grande livello. Questa gara non fornisce indicazioni per i playoff. Comincio ad intravedere quello che mi piace vedere in campo. Sono contento perché possiamo migliorare. Ora c’è solo da migliorare. La sostituzione di Varas? Non si sa mai, non aveva senso rischiare. Ora riprenderemo la preparazione giovedì, andando avanti a testa bassa».