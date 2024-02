Padova, mister Torrente: «Squadra in crescita, orgoglioso dei ragazzi. Spero in altre 10 partite senza subire gol...»

Serviva una rimonta e puntuale è arrivata. In conferenza stampa Vincenzo Torrente è felice per i suoi ragazzi e per l'interpretazione della sfida: «La prestazione è stata ottima per occasioni create e gioco. La squadra è in crescita a livello di gioco, è stata un'ottima partita. Peccato per la gestione finale, ma Zanellati è stato bravissimo. Lui si fa sempre trovare pronto, è un ragazzo di qualità. Ho 24 potenziali titolari, l'ho già detto, sono tutti ragazzi che possono giocare sempre e l'hanno dimostrato questa sera. Abbiamo messo minutaggio ed è una grande soddisfazione essere in finale. Complimenti a loro per quello che fanno tutti i giorni. Crescenzi? Doveva giocare, purtroppo stanotte è stato male e abbiamo dovuto rinunciarci. Abbiamo gestito bene i momenti della partita e bisogna saperlo fare. Sotto questo aspetto stiamo crescendo, perché alterniamo bene l'aggressione alta e il possesso, sapendo soffrire. Coralmente stiamo migliorando e contro la Lucchese hanno giocato tanti interpreti della scorsa stagione. Mi sono piaciute tante cose. Sono orgoglioso di questi ragazzi perché tutti i giorni dimostrano attaccamento alla maglia. Chiunque risponde sempre presente, con grande professionalità ed entusiasmo. In finale una vale l'altra. Cretella ha fatto un'ora buona, peccato abbia sbagliato 2 gol. Dobbiamo recuperarlo perché ha qualità. Sono felice del quarto clean sheet di fila, speriamo di farne altre 10. Mi è piaciuta la mentalità della squadra, convincendo. Abbiamo avuto coraggio ed entusiasmo. Ora c'è voglia di fare sempre meglio. Turnover in vista con il Renate? Sicuramente si. Nei prossimi 40 giorni abbiamo 10 partite. Ci sarà bisogno di tutti. La Coppa mi è servita per dare minutaggio a chi gioca meno»