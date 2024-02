Padova, mister Torrente: «Ringrazio la società per gli acquisti. Mirabelli? Bravissimo nel cogliere le opportunità»

Giusto il tempo per accogliere il nuovo fiammante acquisto (Nicola Valente) di una sessione invernale sulla carta molto positiva e il Padova si rituffa in campo per il derby valido per il 24esimo turno contro la Virtus Verona. Contro gli uomini di Gigi Fresco sfide mai banale e Vincenzo Torrente in conferenza stampa sottolinea con grande attenzione proprio questo aspetto: «Ci aspetta la solita partita difficile in un campo particolare contro una squadra che viene da un pareggio a Vicenza», esordisce l’allenatore dei padovani «Ha giocatori di qualità ed esperienza, ma noi vogliamo dare continuità alla vittoria di Novara. Sarà una gara sporca, allo stesso tempo vogliamo farla nostra. Chi al posto di Fusi? Non ho ancora deciso, ho tante possibilità tra Bianchi e Dezi. Il mercato? Sono soddisfatto del lavoro del direttore e ringrazio. Sono arrivati giocatori di esperienza e qualità. Quattro su cinque hanno vinto campionati, aspetto importante in gare decisive. Valente dal 1’? Vediamo domani. Ha grandi motivazioni, al tempo stesso valuterò in rifinitura come sta. Valente può giocare a destra come a sinistra, così come giocare da mezzala o con tra i fantasisti alle spalle della punta. Lui ha tanto voglia e motivazione. La Virtus Verona è una squadra esperta e palleggia molto bene, verticalizzato sulle punte in rapidità. Ogni anno vanno sempre meglio, hanno giocatori d’esperienza, vedi Zigoni, Danti e Gomez. Noi dobbiamo dare continuità alla prestazione e alle vittorie per guardare avanti al meglio. Mercato? Speravo arrivassero tanti giocatori di qualità, ma non è scontato. Bravissimi Mirabelli a cogliere l’opportunità. Sono contento, perché sono arrivati giocatori funzionali, che sanno reggere pressioni. La rosa è molto ricca e competitiva, dovrò lasciare fuori giocatori che altrove potrebbero essere titolari. Oramai si gioca in 16, chiunque venga chiamato in causa deve fare bene come adesso. Il livello degli allenamenti si è alzato e la domenica si vede. Sorpreso da Faedo? No, sapevamo le sue qualità. Volevamo un giocatore con questa personalità. In difesa ho tanta scelta, con giocatori veloci o più fisici. La scelta la farò a seconda delle partite».