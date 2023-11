Calcio Padova, mister Torrente: «Liguori per noi è fondamentale, ci siamo svegliati dopo l'1-1»

Il calcio sa essere una disciplina veramente singolare. Giochi bene con il Vicenza e porti a casa un punti, abbassi il livello della prestazione con la Giana Erminio, segni tre gol e porti a casa tre punti, come riconosce Vincenzo Torrente nel post partita: «Sono contento per il ritorno alla vittoria. Sulla prestazione, dopo il gol di Varas, abbiamo smesso di giocare. Abbiamo pressato poco davanti, lasciando l’iniziativa alla Giana Erminio, con poco palleggio nostro. Le migliori azioni le abbiamo fatte noi, ma nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta e solo dopo l’1-1 siamo tornati a giocare e a quel punto abbiamo voluto la vittoria».

Come ampiamente previsto, il ritorno a disposizone di Palombi e Liguori è coinciso con la vittoria. Soprattutto l'ingresso del numero 21 ha portato maggiore brio nella manovra offensiva del Padova. «Liguori aveva tanta voglia di giocare. É entrato subito in partita ed è stato subito decisivo conquistando e trasformando il rigore. Davanti, per noi è fondamentale, anche se deve recuperare la condizione fisica. La sua voglia e determinazione sono state molto importanti in questa serata». Voglia e determinazione in grado di riassestare una serata che si stava mettendo male: «La rete di Fumagalli è stato uno schiaffo salutare. Abbiamo commesso una serie di errori incredibili, permettendo a Fumagallo di tirare in area con troppa facilità. Ci siamo svegliati dopo l’1-1, ma dobbiamo fare meglio. Oggi abbiamo fatto un passo indietro a livello di gioco, ma era importante vincere perché queste gare sono fondamentali se si vuole stare in alto. Noi dobbiamo pensare solo vincere. Per fare questo serve lavoro e migliorare. Siamo imbattuti e stiamo facendo grandi cose. Contro il Vicenza mi era piaciuta tanto la squadra, stasera un po’ meno, anche se abbiamo segnato 3 gol».

Chiusura doverosa su Nico Kirwan, autore della terza rete della gara, con uno stacco imperioso in area piccola. «Kirwan? É un giocatore molto importante, tanto nello spogliatoio, quanto in campo. Sono contento per la sua rete. Veniva da un anno difficile, dove l’infortunio l’ha condizionato molto. A destra abbiamo due giocatori importanti, Kirwan come personalità è molto importante».