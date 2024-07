Padova, ecco la nuova maglia casalinga per la stagione 2024-2025: foto e dettagli

Oramai manca sempre meno all'inizio ufficiale della stagione del Padova e nella mattinata di venerdì 19 luglio è stata presentata la nuova maglia Home firmata da Macron.

La maglia, bianca come da tradizione, presenta una leggera grafica tono su tono sia sul fronte che sul retro, che richiama la croce scudata, simbolo della città di Padova. Il colletto è a girocollo, bianco con una sottile linea rossa, colore che si ritrova anche sui bordi delle maniche. Sul petto, a destra, è ricamato in rosso il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, si trova lo stemma del Calcio Padova. Sul retro del colletto esterno è presente la scritta NOI SIAMO I PADOVANI.

Il kit casalingo è completato da pantaloncini e calzettoni bianchi.

La maglia ha una vestibilità Slim Fit ed è realizzata interamente in Eco Fabric, un materiale in poliestere ottenuto al 100% dal riciclo di plastica post-consumo. Il tessuto principale è l’Eco Gotex, con un inserto in Eco Baimi sul retro per garantire massima traspirabilità e leggerezza.

Qui di seguito tutti gli altri dettagli della nuova camiseta biancoscudata: