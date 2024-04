Padova, ai playoff con la carica dei 18!

Diciotto marcatori diversi in campionato. Come il Mantova promoesso e sotto solo la Triestina, quest'ultima a quota 19. A due giornate dalla fine il Padova si conferma una cooperativa del gol e in vista dei playoff scopre di avere a disposizione tante frecce a sua disposizione per andare in rete. Sabato scorso contro l'Atalanta è stato il turno di Carmine Cretella, nell'impegno casalingo precedente con la Pergolettese era stata la volta di Fusi.

Magari non c'è il bomber da venti gol che monopolizza la situazione, ma quasi tutti gli elementi a disposizione prima di Torrente e adesso di Oddo stanno contribuendo a livello realizzativo. E all'appello, tra gli altri, mancano ancora big come Valente e Tordini, tutti a caccia della prima gioia in campionato, apparsi smaniosi negli ultimi impegni, mentre Crisetig si è già sbloccato in Coppa e chissà non possa trovare qualche altra marcatura nei prossimi match.

Questi i marcatori solo in campionato:

Liguori 11 Gol

Bortolussi 8

Varas 7

Delli Carri, Capelli, Villa, Palombi 3

Fusi, Belli 2

Favale, Radrezza, Kirwan, Dezi, Bianchi, Zamparo Cretella, Faedo, Russini 1

Un gruppo che segna con tanti elementi, un portiere che resta imbattuto una partita su due. Sono i numeri fantastici del campionato di Antonio Donnarumma, protagonista di 17 clean sheet su 34 partite disputate in stagione regolare. Anche contro l'Atalanta il capitano biancoscudato ha fatto vedere di che pasta è fatto, con almeno quattro interventi mostruosi in grado di regalare 3 punti senza macchia per mister Oddo e dimostrando di essere, qualora ce ne fosse bisogno ancora, un vero valore aggiunto di questa rosa.

In attesa di capire contro chi disputerà le amichevoli dei primi giorni di maggio, numeri che possono rallegrare il tecnico pescarese, chiamato nelle prossime gare a trovare le giuste alchimie e i corretti equilibri tattici all'interno del roster.