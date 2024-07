Padova, c'è il primo test alle 17.00 con il Sottocastello. Sabato confronto tra ultras, giocatori e mister Andreoletti post-allenamento

Domenica calda, in tutti i sensi, per il Padova. Alle 17:00 la prima amichevole per i biancoscudati in ritiro a Pieve di Cadore contro i dilettanti del Sottocastello, mentre durante la giornata andrà in scena la festa dei tifosi biancoscudati. Nel pomeriggio di sabato appesi striscioni di supporto nei confronti di squadra e mister, altri molto critici nei confronti della società e lo stadio Euganeo