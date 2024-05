2°Turno Nazionale Playoff: per il Padova di Oddo c'è il super derby con il Vicenza

L'avversario del Padova nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C sarà il Vicenza. Andata il 21 maggio alle ore 20:30 al Menti, ritorno all'Euganeo sabato 25 maggio ore 20:30. In caso di qualificazione dei biancoscudati, l'avversaria in semifinale potrebbe essere una tra Catania o Avellino. Con arrivo in finale di Oddo e i suoi, la gara d'andata si disputerebbe all'Euganeo.

Questi tutti gli accoppiamenti dei quarti, ricordando che Padova, Torres, Avellino e Carrarese sono state teste di serie nel sorteggio durante il sorteggio in mattinata.

1) Juventus Next Gen-Carrarese

2) Catania-Avellino

3) Benevento-Torres

4) Vicenza- Padova

Ecco anche gli accoppiamenti del tabellone per le semifinali e le finali:

SEMIFINALI - 28 Maggio/2 Giugno

A) Vincente Gara 2-Vincente Gara 4

2) Vincente Gara 1-Vincente Gara 3

FINALI - 5 Giugno/9 Giugno



Vincente Semifinale A - Vincente Semifinale B