Padova: il tabellone del mercato invernale della squadra di Torrente

Questo il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del mercato invernale del Padova 2024:

ARRIVI: Tordini (a, Lecco), Crisetig (c, svincolato), Zamparo (a, Virtus Entella), Faedo (d, Virtus Verona), Valente (c, Palermo)



PARTENZE: De Marchi (a, Taranto), Calabrese (d, Gubbio - prestito), Granata (d, Virtus Entella - prestito), Leoni (d, Sampdoria - prestito)

La Nuova Formazione Tipo del Padova (in grassetto i nuovi acquisti):

Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo ; Valente, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Bortolussi

L'analisi

Con Valente si è chiuso un gennaio decisamente scoppiettante in casa Padova. Cinque arrivi, quattro partenze e la sensazione che la squadra si sia rinforzata in maniera più che sufficiente, per non dire importante, per lanciarsi all'inseguimento del Mantova capolista. Mirabelli, con l'extra budget risparmiato in estate, si è travestito da architteto ed ha saputo mettere mano in tutti i reparti, meno la porta. La rosa adesso è ampissima, con Torrente pronto ad avere "problemi" di beata abbondanza in ogni zona di campo, con tante opzioni di scelta tecnica e tattica. Una fuoriserie da gestire con l'unica benzina adeguata per il motore, le vittorie.

Ben due arrivi dalla B, un potenziale califfo in mezzo al campo, un difensore certezza e al tempo stesso di grande futuribilità e un bomber fisico di cui c'era disperato bisogno. Sulla carta sembrano tutti innesti intelligente, con l'arrivo di Valente, inutile nasconderlo, in grado di galvanizzare la piazza e dotare Torrente di un profilo in grado di fare la differenza in questi mesi finali. Mercato da 10 e lode? Solo il campo dirà se sarà così e non è questo il momento di sbilanciarsi. Una cosa è certa: il direttore sportivo calabrese ha gestito questo mese di gennaio da grande regista. Un po' Scorsese, un po' Lanthimos, estreando il pugno di ferro sul guanto di velluto nella situazione più delicata di questo mese, il caso subito rientrato di Antonio Donnarumma.

Sulla carta i nuovi arrivi sono abbastanza funzionali al credo di Torrente. Da Tordini, che sostituisce Russini infortunato, a Crisetig, giocatore di categoria superiore anche se da attendere, passando per Zamparo, uno che i gol sa come si fanno, arrivando ai due rinforzi che sembrano pronti a far saltare il banco: Faedo e Valente. Su quest'ultimo si parla già qualche riga sopra, mentre il secondo è semplicemente il migliore acquisto di questa campagna, in grado di colmare con la sua velocità, abbinata ad esplosività e fisicità, una piccola lacuna in una difesa già granitica. Con questi nuovi arrivi, il Padova e Mirabelli mandano un messaggio ben chiaro alla concorrenza: per il primo posto c'è anche il biancoscudo. Basteranno per festeggiare a fine aprile?