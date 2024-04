Serie C, Padova-Triestina: le pagelle degli uomini di Oddo

Le pagelle del Padova dopo la vittoria in rimonta contro la Triestina nella 38esima giornata del campionato di Serie C girone A allo Stadio Euganeo:

PADOVA (4-3-3)

Zanellati 6; Belli 5,5, Faedo 6,5, Perrotta 6, Villa 6,5; Bianchi 5 (dal 12' s.t. Varas 6, dal 34' s.t. Radrezza s.v.), Crisetig 6, Cretella 6 (dal 12' s.t. Dezi 7); Capelli 6, Bortolussi 7 (dal 32' s.t. Zamparo s.v.), Palombi 5,5 (dal 13' s.t. Tordini 6)

PANCHINA Donnarumma, Mangiaracina, Targa, Crescenzi

ALLENATORE Oddo 6,5



Zanellati 6: Può fare qualcosa sui due gol? La risposta è un rotondo no. Su quello che può parare si fa trovare pronto, dando sicurezza al reparto.

Belli 5,5: L'amaro: sul secondo gol anche lui non sale come Faedo per mettere in fuorigioco Minesso e Redan. Il dolce: conclude una gara intera dopo quasi un mese e mezzo. La sua esperienza potrebbe rivelarsi importante quando il pallone scotterà a metà maggio, positivo averlo rimesso in ritmo partita.

Faedo 6,5: Regala una partita piena di sprazzi positivi e una macchietta negativa. La chiusura su Minesso nel primo tempo, il poco tempismo nel salire in occasione della seconda rete della Triestina, il cabezazo da centravanti con cui impatta i conti sino ad arrivare all'assist alla Rui Costa per il diagonale decisivo di Dezi. Uno, nessuno, Faedo. Ovunque.

Perrotta 6: Poco spazio allo spettacolo, un po' di più alla sostana. Vertainen, Redan e Minesso sono clienti poco inclini al compromesso, lui utilizza maniere forti e intelligenza tattica con sapienza.

Villa 6,5: Una diagonale da applausi nel primo tempo, qualche sgasata nella ripresa, sempre partecipe nel vivo del gioco nonostante di ruolo sia un terzino sinistro. Tempi di smarcamento ed appoggio per i compagni da califfo della categoria.

Bianchi 5: Capitano iniziale del pomeriggio, sulla sua valutazione pesa l'errore con cui spalanca il pari della Triestina. Un po' macchinoso, non riprende il filo del discorso interrotto a Fiorenzuola. (Dal 12' s.t. Varas 6: Entra e la squadra come per incanto acquista mineralità e imprevedibilità. Prende un giallo evitabile, Oddo lo toglie con saggezza per evitare qualsiasi rischio. Dal 34' s.t. Radrezza s.v.: Con il pallone tra i piedi è un prestigiatore e nei minuti finali è prezioso nella gestione del possesso palla).

Crisetig 6: Oddo gli chiede spesso in fase difensiva di incastrarsi tra i due centrali e l'ex Reggina esegue diligentemente. La sua freddezza con il pallone tra i piedi è nota, nel finale mette una linea e non fa più passare nessun spiffero dietro.

Cretella 6: Tempi di inserimento da attaccante ombra, tante corse all'indietro. Con il nuovo corso di Oddo è tra quelli che ha giocato di più e la sensazione è che con Dezi si giochi il ruolo di prima alternativa in mezzo al campo. (Dal 12' s.t. Dezi 7: Quanto impatta così la gara è difficile per gli avversari gestirlo. Impreziosisce la sua partita con una rete tanto bella quanto importante per il morale del gruppo).

Capelli 6: Dopo l'esperimento da terzino, torna a giostrare nel tridente avanzato. Tatticamente aiuta sempre in raddoppio, in avanti talvolta latita, soprattutto quando la squadra si schiaccia sulla difesa rivale. Anche lui arriva ai playoff con leggerezza e brio che fanno ben sperare.

Bortolussi 7: La rete stappamatch è il giusto premio per una prestazione svolta con grande energia, piglio e voglia. Sfiora la prodezza di tacco nel primo tempo e dimostra che se può giocare fronte alla porta può essere veramente letale. Cala un po' nella ripresa. (Dal 32' s.t. Zamparo s.v.: Sportellate in avanti, aiuto concreto nel giropalla finale)

Palombi 5,5: Non brillantissimo. Sulla carta parte a sinistra, ma soprattutto in ripartenza è un po' ovunque. Nel flipper del gol di Bortolussi c'è anche il suo zampino, ma da uno con il suo talento e il suo olfatto goleadorio - senza che se la prenda - può e deve fare di più. (Dal 13' s.t. Tordini 6: Pasticcione, ma pieno di idee. Non disdegna il dialogo nello stretto con Dezi e si fa apprezzare anche quando c'è da difendere. Piano piano si sta ritrovando anche lui).

ALLENATORE Oddo 6,5: Sette punti in tre partite, un derby vinto con discreta personalità e senza disperare nel momento in cui c'era da rimontare, gestendo nel finale le idee confuse della Triestina. Ha un roster profondo da cui pescare, nelle prossime arriva il bello per lui e i suoi ragazzi.



TRIESTINA (3-5-2)

Matosevic 6; Ciofani 5,5, Rizzo 5,5, Anzolin 5,5; Germano 6, Vallocchia 6, Fofana 6,5 (dal 39' s.t. Lescano s.v.), Celeghin 6 (dal 30' s.t. Gunduz s.v.), Pavlev 5,5; Minesso 7 (dal 30' s.t. Jonsson s.v.), Vertainen 7 (dall'8' s.t. Redan 7)

PANCHINA Diakite, Agostino, El Azrak, Correia, Ballarini, D'Urso, Petrasso, Crosara, Moretti

ALLENATORE Bordin 5,5