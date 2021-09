Serie C, Padova Women: debutto vincente in Coppa Italia

5 a 0 facile al Mittici in Coppa Italia per le ragazze di mister Di Stasio. Un ottimo esordio per le patavine. Migliore in campo Gallinaro, sugli scudi una scatenata Bison, autrice di una splendida doppietta

Se chi ben comincia è a metà dell'opera, si può dire che per il Padova Women si prospetta una stagione assolutamente interessante. Il netto 5 a 0 nel debutto in Coppa Italia contro il Mittici può rinfrancare in termini di fiducia mister Di Stasio, in vista anche del derby di domenica prossima contro il Venezia.

La cronaca

La manita delle ragazze di Di Stasio vede un primo tempo in costante pressione, ma senza nessun gol all'attivo. Le occasioni comunque si sprecano. Merito di una scatenata Gallinaro, letteralmente una spina nel fianco sulla destra per la difesa del Mittici. Una sua discesa sulla fascia porta all'8' Bison vicino al vantaggio, ma la conclusione di quest'ultima viene murata dal portiere ospite. Al 35' sempre Gallinaro, questa volta dalla sinistra, fa partire un destro insidiosissimo, che costringe al miracolo in corner l'estremo difensore avversario. Sugli sviluppi dell'angolo prima Didoné, poi sempre Gallinaro, non trovano il guizzo vincente sotto porta. Al 35 esimo ci riprova Gallinaro che dalla fascia sinistra si accentra e libera un gran destro sul primo palo ma il portiere si fa trovare pronto e respinge in corner. Da esso nasce l’ennesima situazione pericolosa a favore delle biancoscudate ma prima Didonè e poi ancora Gallinaro non trovano il tap in vincente.

Nelle ripresa entra subito Gambarin per Bissacco e il Padova passa subito al 47'. Sempre Gallinaro con una botta dal limite impegna severamente il portiere avversario e sul tap in Didoné è la più lesta di tutte e porta avanti le patavine. Nemmeno il tempo di riprendere fiato e il Padova raddoppia con Carli. A questo punto, con la gara in discesa, le padovane si divertono e colgono una traversa proprio con Carli. Al 69' Gallinaro viene stesa in area di rigore. Per l'arbitro è rigore e capitan Fabbruccio è freddissima dal dischetto: 3 a 0. Sul tramonto della gara ecco il Bison-time. La forte giocatrice patavina prima sfrutta uno splendido assist di Gastaldin per siglare il 4 a 0 e poi concede il bis su filtrante di Ranzato per la manita definitiva delle biancoscudate.

Prossimo appuntamento domenica 19 settembre per il secondo match di Coppa Italia: il derby con il Venezia promette emozioni e spettacolo.