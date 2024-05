Serie C, playoff: i risultati del primo turno preliminare, avanzano Atalanta U23 e Juventus Next Gen

Ecco tutti i risultati del 1°turno preliminare playoff dei gironi in gara secca. Di seguito una piccola analisi di tutte le gare:

Atalanta U23-Trento 3-1 6' p.t. Spalluto (T), 14' p.t. Cissé (A), 47' p.t. Bonfanti (A), 37' s.t. Jimenez (A)

Nessun problema per gli uomini di Modesto, in grado di spazzare via il Trento del padovano Pasquato. Dopo il vantaggio iniziale dei trentini con Spalluto, si scatenano i ragazzi terribili bergamaschi. Intorno al quarto d'ora Cissé pareggia i conti e al tramonto della prima frazione c'è il sorpasso a firma Bonfanti. Nella ripresa ci pensa Jimenez a fissare il 3 a 1. Da segnalare due assist di Ceresoli nella seconda e terza rete bergamasca. Nella prossima sfida ecco il Legnago di Donati.

Legnago Salus-Lumezzane 1-0 40′ p.t. Svidercoschi

Continuano a confermarsi una squadra solidissima e decisamente pragmatica quella di Mister Donati, presente al Tombolato domenica scorsa a vedere il Bari e in odore di panchina dei pugliesi per la prossima stagione. Intanto nella serata veronese gli azzurri avanzano alla fase successiva contro l'Atalanta Under 23 grazie al centro di Svidercoschi al 40' del primo tempo.

Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0 6′ p.t. Fall, 10′ p.t. Marotta, 27' s.t. Fall

La squadra di Chiappella è perfetta e spazza via i piemontesi con un netto 3 a 0 e messo in discesa già nei primi dieci minuti della gara. Grande protagonista della nottata lombarda, con una doppietta, è Maguette Fall, intervallato dal centro del centrocampista Marotta. Termina qui la stagione degli uomini di Dossena. Nella prossima fase c'è la Triestina di Bordin che entra dopo aver riposato in questo turno.

Gubbio-Rimini 0-1 40' s.t. Cernigoi

Il Rimini ha ottenuto l'esito necessario per accedere al secondo turno dei playoff. La rete di Cernigoi al minuto 85 è stata decisiva. Nel prossimo turno i romagnoli affronteranno il Perugia, mentre l'avventura del Gubbio si conclude qui.

Pescara-Pontedera 2-2 4' p.t. aut. Mesik, 35' p.t., 38' p.t. Cuppone (Pe), 22' p.t. Delpupo (Po)

L'ex Cittadella Cuppone regala il pass al turno successivo alla squadra abruzzese, ma i toscani vendono cara la pelle fino all'ultimo minuto e non si arrendono fino a tempo scaduto. Ora per Cascione c'è lo scoglio Juventus Next Gen da affrontare all'Adriatico.

Juventus U23-Arezzo 2-0 27' rig. s.t Savona (J), 52' s.t. Damiani (J)

I bianconeri avanzano alla fase successiva, ma quanta fatica contro la formazione di Indiani che colpiscono un palo con Coccia al terzo minuto della ripresa. Savona su rigore e Damiani in contropiede nel recupero regalano il pass per affrontare sabato 11 maggio il Pescara di Cascione

Taranto-Latina 0-0

Ezio Capuano non si smentisce e con un 0-0 di grande applicazione difensiva manda i salentini al secondo turno contro il Picerno.

Picerno-Crotone 2-0

Il Picerno piega il Crotone di Zauli con un gol per tempo. Apre Martini al 22' del primo tempo, chiude in contropiede D'Agostino a tempo praticamente scaduto.

Audace Cerignola-Giugliano 1-1 27' p.t. D'Andrea (A), 39' p.t. Salvemini (G)

Botta e risposta nel giro di dodici minuti nel primo tempo tra pugliesi e campani. A cominciare ci pensa D'Andrea per i foggiani, Salvemini pareggia i conti.

Le sfide del secondo turno fase a girone, sabato 11 maggio:

GIRONE A

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago Salus

GIRONE B

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus Next Gen

GIRONE C