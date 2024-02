Serie C, Pro Patria-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 7; Kirwan 6,5, Delli Carri 6, Faedo 6,5, Villa 6 (dal 32' s.t. Favale s.v.); Fusi 7 (dal 38' s.t. Crisetig s.v.), Radrezza 6, Varas 6,5; Palombi 6,5 (dal 22' s.t. Capelli 6) Bortolussi 7,5 (dal 37' s.t. Zamparo s.v.), Valente 7 (dal 33' s.t. Tordini s.v)

A DISPOSIZIONE Rossi, Zanellati, Perrotta, Belli, Dezi, Crescenzi

ALLENATORE Torrente 7



Donnarumma 7: Trionfa nel duello contro Pitou, si supera tra istinto e sana spensieratezza su Ferri. L'appiglio su cui il Padova può sempre contare.

Kirwan 6,5: Torna il 4-3-3, torna Nico. Il neozelandese nella sua posizione preferita si rivela preciso come un pendolino e tempestivo come i treni giapponesi. Sempre molto accorto, anche se Pitou è un brutto cliente.

Delli Carri 6: Ordinaria amministrazione per il 2 biancoscudato. Il ritorno alla linea a 4 lo lascia piuttosto indifferente, buon segno. Con Faedo crescerà l'intesa, anche perché entrambi hanno la propensione a rompere la linea in anticipo.

Faedo 6,5: Il suo attacco al primo palo nei corner a favore è un'ulteriore arma a disposizione di Torrente. Dietro, pur preferendo il ruolo di braccetto, dimostra di saperci stare in coppia con Delli Carri, non negandosi le solite proposte offensive con la zazzerra al vento. Anulla Castelli, qualche problemuccio in più con Parker.

Villa 6: Diligente, guardiano perfetto per le scorribande dell'ispiratissimo Valente. Suo il primo tiro della gara, ma per il resto si fa apprezzare per allargare il gioco e costringere Citterio a lavoro fuori linea. Preziosisissimo. (Dal 32' s.t. Favale s.v.: Si piazza a sinistra e amministra con occhio e malizia).

Fusi 7: Corre la solita quantità infinita di chilometri, ma è sempre lucido nei movimenti. Libera i corridoi centrali per i tagli dentro al campo di Palombi, che ringrazia, attacca la profondità costringendo il braccetto sinistro difensivo della Pro Patria a seguirlo quasi a uomo. Gli manca solo il gol, ma è sempre dove conta. Torrente ci rinuncia difficilmente e il pomeriggio dello Speroni ha dimostrato il perché. (Dal 38' s.t. Crisetig s.v.: Continua a piccole dosi il rodaggio del regista friulano)

Radrezza 6: Nel primo tempo perde un pallone in area piccola che poteva costare carissimo, si riscatta con una ripresa piena di stile. Sfiora il gol dalla distanza, essenziale, meglio in rottura che in costruzione. Il campo indecente lo aiuta anche poco.

Varas 6,5: Terzo rigore segnato in 10 giorni? Ok. Stesso numero di reti, sette, di Liguori e Bortolussi? Yes Sir. Il prossimo obiettivo della sua lista, quale sarà?

Palombi 6,5: Rispetto ai due colleghi del reparto è quello un po' più sacrificato, ma abnegazione e intelligenza tattica non gli fanno difetto. Interpreta il ruolo di esterno offensivo con tanta partecipazione in area di rigore. Che sfortuna quella traversa, secondo legno nelle ultime tre. (Dal 22' s.t. Capelli 6: La gara è virtualmente chiusa, lui la mette in ghiaccio con gestioni di possesso palla da buon padre di famiglia. Saggio).

Bortolussi 7,5 - IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI: Se lui gioca bene, il Padova vince. Equazione banale? Mica tanto. È lui il principale beneficiario del ritorno all'antico tattico. Da unico riferimento offensivo si muove bendato. Il gol e il tacco sul palo, giocata d'autore sia chiaro, sono la ciliegina. Tutta la torta è molto altro. (Dal 37' s.t. Zamparo s.v.: Si diverte con i compagni nei minuti finali).

Valente 7: Sinistro o destro, indifferente. Corse sul fondo o tagli interni al campo, da igual. Imprendibile per tutto il match. Conquista il rigore, va vicino al gol e sempre dentro la partita. Riportato nel suo habitat naturale fa tutta la differenza del mondo. (Dal 33' s.t. Tordini s.v.: Vicino al tris al 94').

ALLENATORE Torrente 7: Il ritorno al futuro frutta 3 punti e non deve essere stato semplice abbondonare un strada che aveva portato 51 punti in 25 partite. I suoi ragazzi gli fanno festeggiare in ritardo il compleanno, ma con il sorriso. Ha il gruppo in mano e si è visto anche allo Speroni.

PRO PATRIA (3-4-2-1)

Rovida 6,5; Saporetti 5,5 (dal 32' s.t. Fietta s.v.), Minelli 5, Lombardoni 5,5 (dal 39' p.t. Moretti 5,5); Somma 5, Nicco 6, Ferri 6, Ndrecka 5,5; Citterio 5 (dal 1' s.t. Stanzani 6), Pitou 6,5 (dal 23' s.t. Curatolo); Castelli 5,5 (dal 22' s.t. Parker 6)

A DISPOSIZIONE Mangano, Bashi, Marano, Bertoni, Piran, G.Renault, Ghioldi, T.Renault, Mallamo,

ALLENATORE Colombo 5,5