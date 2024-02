Padova, dimentica il Trento! Contro la Pro Patria è il tempo di reagire

Che compleanno sarà per Vincenzo Torrente, 58 anni compiuti lunedì? Dolce se i suoi ragazzi sapranno venire a capo della matassa Pro Patria nel pomeriggio di martedì 13 febbraio alle 18:30 allo Speroni, terribilmente amaro se avverrà il contrario. Con questo necessario preambolo si può presentare la gara tra il Padova e la compagine di Busto Arsizio diretta da Colombo, valida per la 26°giornata del campionato. Il pari interno contro il Trento è ancora fresco nella memoria dei biancoscudati, ed inutile negarlo, ha lasciato strascichi interni al gruppo, ora staccato di 8 punti dal battistrada Mantova. L'avversario? Semplicemente la squadra più in forma del 2024, con 16 punti raccolti in 6 gare. Meglio anche del Mantova di Possanzini. Antifona chiara: contro i lombardi servirà un Padova ricco di personalità e sfrontatezza, simile a quello vista a Novara rispetto agli ultimi due impegni.

La situazione in casa Padova

Bortolussi torna a disposizione dopo il turno di squalifica, ma si ferma Liguori, appiedato a sua volta dal giudice sportivo. Torrente non sembra intenzionato a fare troppi cambi rispetto la squadra che ha pareggiato con il Trento, puntando sulla voglia di riscatto dei protagonisti di sabato all'Euganeo. Avanti tutta con il canonico 3-5-2, con Donnarumma tra i pali, mentre in difesa sono da escludere ribaltoni almeno centralmente, con l'inserimento di uno tra Crescenzi o Perrotta al posto di Belli. Più certi di una maglia dal 1' Delli Carri e Faedo. L'unico certo, con Donnarumma, di un posto da tiolare, è Valente, alla terza gara dal 1' in poco più di 9 giorni. Giocherà a destra o a sinistra? Al momento sembra più probabile la prima opzione, con Villa - tra i migliori tre giorni fa - sull'out mancino. In mezzo occhio all'opzione Dezi al posto di Fusi, con Radrezza e Varas intoccabili. In avanti, al netto dei nuovi acquisti Zamparo e Tordini, Torrente sembra intenzionato a dare fiducia al tandem Palombi-Bortolussi. Ancora out Bianchi, per noie muscolari, mentre dopo la Pro Patria potrebbe rivedersi in gruppo Cretella.



Questo i convocati

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Capelli, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Faedo, Delli Carri, Perrotta (Crescenzi centrale e spostamento di Faedo sul centro sinistra e Delli Carri centro destra); Valente, Dezi (Fusi), Radrezza, Varas, Villa; Palombi, Bortolussi

La situazione in casa Pro Patria

Dopo l'1-1 dell'andata, gli uomini di Colombo sognano il colpaccio allo Speroni, sulla scia delle cinque vittorie e il pareggio conquistati in questo 2024. Il team lombardo è la squadra più in forma, come riconosce il suo condottiero: «I numeri in questo anno solare sono dalla nostra. Sarà una partita difficile contro la seconda forza del Campionato, sconfitta una sola volta e mai in trasferta, con un allenatore di esperienza e reduce da un mercato di gennaio in cui ha rafforzato una rosa già notevole. Dovremo stare davvero attenti. Soprattutto dietro vista la qualità del loro attacco dove hanno parecchie scelte».

26 convocati per i biancoblu:

Portieri: Mangano, Rovida

Difensori: Bashi, Lombardoni, Minelli, Moretti, Saporetti, Vaghi

Centrocampisti: Bertoni, Citterio, Ferri, Fietta, Ghioldi, Mallamo, Marano, Ndrecka, Nicco, Piran, G. Renault, C. Renault, Somma

Attaccanti: Castelli, Curatolo, Parker, Pitou, Stanzani



PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Saporetti, Minelli, Moretti; G,Renault, Nicco, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Castelli; Parker

I numeri della sfida

Dici Speroni e la menta si rivolge subito allo spareggio promozione del 21 giugno 2009, con la leggendaria doppietta di Totò Di Nardo (con i biancoscudati in 10 uomini) a sancire il ritorno in Serie B dei Sabatini Boys. 69 i precedenti in campionato (14 in Serie A, altrettanti in Serie B), oltre a 2 nei playoff (del 2009) e 2 in Coppa Italia. Il bilancio, considerando solo la regular season, evidenzia 17 vittorie per il Busto, 26 pareggi e 26 vittorie per il Padova (15/14/5 a Busto). La Pro Patria non assapora la dolcezza della vittoria da più di 15 anni (l'ultima risale al 21 dicembre 2008, con un 2-1 allo "Speroni" grazie a un doppio rigore di Correa e Di Nardo). L'anno scorso, si sono verificati due netti 3-0 in favore del Padova, mentre all'andata, il 7 ottobre, si è concluso con un pareggio 1-1 all'Euganeo (con reti di Bortolussi e Castelli).

Chi dirige la sfida

Infrasettimanale affidato ad Emanuele Frascaro di Firenze (Franco Iacovacci di Latina e Alberto Rinaldi di Pisa gli assistenti, Marco Schmid di Rovereto il quarto ufficiale di gara). Il fischietto toscano è al quinto anno in CAN C con 47 gare dirette in categoria.

Il programma della 26°Giornata

Girone A

Martedì 13 Febbraio ore 18:30

Pro Patria-Padova

Albinoleffe-Atalanta Under 23

Virtus Verona-Arzignano

Lumezzane-Trento

Novara-Pro Sesto

Giana Erminio-Legnago

Martedì 13 Febbraio ore 20:30

Vicenza-Pro Vercelli



Martedì 13 Febbraio ore 20:45

Triestina-Renate

Alessandria-Mantova



Mercoledì 14 Febbraio ore 18:30

Pergolettese-Fiorenzuola

CLASSIFICA

Mantova 60, Padova 52, Triestina 46, Vicenza 40, Atalanta U23 38*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 38, Pro Patria 35, Virtus Verona 34, Legnago 34, Albinoleffe 33, Arzignano 32, Giana Erminio 31, Renate 29*, Trento 28, Pergolettese 27, Novara 25, Fiorenzuola 23, Pro Sesto 19, Alessandria 14.

* una gara in meno

Dove guardare Pro Patria-Padova

Pro Patria-Padova sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.