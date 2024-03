Serie C, Pro Vercelli-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli nella 33esima giornata del campionato di Serie C girone A allo Stadio "Silvio Piola" di Vercelli:

PADOVA (4-2-3-1)

Donnarumma 6,5; Kirwan 5,5, Delli Carri 5, Faedo 5, Villa 5,5; Crisetig 5,5, Varas 5 (dal 42' s.t. Cretella s.v.); Liguori 5 (dal 42' s.t. Capelli s.v.), Radrezza 5,5 (dal 30' s.t. Tordini s.v.), Palombi 5,5 (dal 22' s.t. Valente 5,5); Zamparo 5,5 (dal 30' s.t. Bortolussi s.v.)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Belli, Fusi, Crescenzi, Favale

ALLENATORE Torrente 5,5



Donnarumma 6,5: Se non diventa un naufragio questo pomeriggio, tanti meriti vanno al capitano biancoscudato. I soliti due interventi salva risultato ed attenzione massiccia in tutti i frangenti della gara.

Kirwan 5,5: Sbaglia un tap in facile sotto porta in avvio di gara e da quel momento si concentra solamente sulla fase di contenimento. Sarebbe un'idea saggia se Maggio non fosse un peperino sgusciante che gli rende il pomeriggio - a tratti - molto difficile.

Delli Carri 5: L'idea che lui renda meglio a 3, tanto da braccetto come da riferimento centrale, c'è sempre. Prima del patatrac sul secondo gol, aveva chiuso con buon tempismo alcune situazioni potenzialmente pericolose.

Faedo 5: Vale un po' lo stesso discorso del compagno di reparto. Da braccetto è formidabile, da centrale a 4 contro giocatori molto forti fisicamente, vedi Ferrari nel derby o Napi della Pro Vercelli, qualcosina concede. In ritardo nell'azione del primo gol preso.

Villa 5,5: Mustacchio lo punzecchia, lui risponde facendo vedere le cose migliori in avanti. Sia chiaro, niente da stropicciarsi gli occhi, ma nemmeno tra i peggiori in assoluto del pomeriggio del Piola.

Crisetig 5,5: Controlla il ritmo nei primi 45', alternando gioco corto e lungo con buona sapienza. Nella ripresa viene travolto dall'intensità della squadra di Dossena e subisce le folate di Iotti ed Haoudi senza essere in grado di mettere una pezza.

Varas 5: Un unico lampo: l'assist per la chance sciupata da Radrezza nel primo tempo. Trotta per il campo, senza trovare la posizione giusta e men che meno l'intuizione in grado di modificare il corso del pomeriggio. (Dal 42' s.t. Cretella s.v.)

Liguori 5: Se non si accende sono dolori per la squadra. Le difese avversarie gli hanno preso le misure e dopo un febbraio da MVP del campionato, ecco un marzo di grandi difficoltà. (Dal 42' s.t. Capelli s.v.)

Radrezza 5,5: Non ripete la prestazione contro il Catania, ma aiuta e si spende a tutto campo. Forse anche troppo, tanto che al momento del dunque è poco lucido davanti a Sassi. (Dal 30' s.t. Tordini s.v.: A referto due tiri e la sensazione sia un po' immalinconito)

Palombi 5,5: Pimpante per 30', poi nulla da segnalare. Rodio si fida poco di lui anche se l'ex Alessandria non riesce ad andare al tiro nei minuti in cui resta campo. Troppo sacrificato sulla fascia? (Dal 22' s.t. Valente 5,5: Incide pochino, in palese fase di rodaggio verso le prossime sfide).

Zamparo 5,5: Dopo il dominio offensivo contro il Catania, una chance a Vercelli per confermarsi. Si muove tanto, ma i palloni nei suoi territori prediletti sono rari, per non dire rarissimi. (Dal 30' s.t. Bortolussi s.v: Non tocca un pallone, fotografia chiara del pomeriggio piemontese).

ALLENATORE Torrente 5,5: Due passi indietro rispetto al Catania, ma ora è il momento della calma e dell'equilibrio, senza coupe de theatre di cui nessuno ha bisogno. Marzo poco positivo? Verissimo. Alcune scelte fanno discutere? Certo. Blindare il tecnico e proteggerlo in vista dei playoff, prima del raggiungimento del secondo posto? Sarebbe cosa buona e giusta farlo, ma chissà se accadrà...



PRO VERCELLI (4-3-3)

Sassi 6; Rodio 6 (dal 29' s.t. Citi 6), Parodi 6,5, Camigliano 7, Sarzi Puttini 6; Iotti 7, Santoro 6,5, Haoudi 7,5 (dal 45' s.t. Contaldo s.v.); Mustacchio 7 (dal 33' s.t. Pannitteri s.v.), Nepi 7 (dal 28' s.t. Rojas 6), Maggio 6,5

PANCHINA Ghisleri, Mastrantonio, Frey, Gheza, Rutigliano, Casazza, Sibilio, Forte, Pinzi, Kozlowski, Petrella

ALLENATORE Dossena 7