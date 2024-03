Padova, Michael Liguori: «Se continuiamo su questa strada sarà difficile per il Mantova»

Un'altra semirovesciata che vale tre punti, l'ennesima rete decisiva per un gioctore che in questa categoria fa tutta la differenza del mondo. Quarto gol nelle ultime quattro partite e in conferenza stampa Michael Liguori è l'uomo più felice del mondo: « Oggi la vittoria è stata fondamentale. È il momento di spingere, perché siamo nel momento clou del campionato. Non è facile tornare a casa con i tre punti dal campo del Renate, adesso abbiamo recuperato 4 punti al Mantova in due partite e ci crediamo assolutamente. Se continuiamo su questa strada sarà difficile per loro. Ora pensiamo al derby, la madre di tutte le partite. Faccio solo gol belli? Spero di farne anche di brutti, ma l'importanti sono i tre punti. Uscendo dal campo Dezi mi stava dando consigli, forse in maniera un po' cruda, ma lo fa perché mi vuole bene».