Padova Femminile, pari senza reti nel derby con il Venezia

Sorriso parziale per il Padova Femminile di Montresor, che nella diciottesima giornata di Serie C Femminile pareggia sul campo del Venezia FC. Gara spigolosa per ambo le squadre, con tanto nervosismo e probabilmente ai punti avrebbe meritato di più la squadra di Tatiana Zorri, ma l'organizzazione difensiva e la tigna delle ragazze di Montresor ha permesso al Padova di strappare un punto preziosa in ottica salvezza. Le biancoscudate non vincono dal 21 gennaio, 2 a 0 alle abruzzesi de L'Aquila, eppure, continuano a restare a +4 sulla zona playout.



La cronaca. Dopo 7 minuti di gioco nasce la prima occasione del match a causa di errore in impostazione del portiere del Padova, Zuanti intercetta e passa la palla a Willis ma la difesa padovana è brava a deviare in corner. Le veneziane spingono, tanto che al quarto d'ora provano ad impensierire il portiere avversario con un colpo di testa di Penzo di poco fuori e con un tiro dal limite di D’Avino che viene però disinnescato. Al 18’ altra grande occasione per le padrone di casa, assist di Furlanis per Cortesi che sotto porta non impatta al meglio la palla perdendo il tempo per il tiro in rete. Nel proseguo del primo tempo il Venezia si rende sempre insidioso, ma non riesce a sbloccare la gara, colpendo anche una traversa dopo una deviazione della difesa padovana. Negli ultimi minuti si fanno vedere anche le ospiti con una conclusione da fuori area che Palmiero intercetta senza problemi.



Il secondo tempo si apre ancora con una chance per le arancioneroverdi: cross di Zuanti dalla sinistra e la palla viene messa in corner e sugli sviluppi di quest’ultimo, Furlanis lascia partire una conclusione dalla distanza che viene deviata dal portiere. Pochi minuti più tardi c’è un’altra occasione per Airola che, servita egregiamente da Willis, viene anticipata per un soffio dal portiere. Al 20’ il Padova ci prova con Spinelli che lascia partire un traversone insidioso in area, ma Palmiero è attenta e devia in corner. Nel corso del secondo tempo le ragazze di Tatiana Zorri ci provano ripetutamente a segnare la rete del vantaggio senza riuscirci, complice anche un po’ di sfortuna in fase di finalizzazione. Al 42’ l’ultima vera grande chance con il colpo di testa di Willis che termina di poco a lato.

Il tabellino della gara del Taliercio:



Venezia - Padova 0-0



VENEZIA FC: Palmiero; Gismann, Dieudé, Poli (1’ st Grossi), D’Avino (20’ st Doneda), Airola, Penzo, Cortesi (25’ st Mattiello), Furlanis (34’ st Mantoani), Willis, Zuanti

A disposizione: Gangi, Squizzato, Canciello, Cavalier, Govetto

Allenatore: Tatiana Zorri



Padova: Parnoffi; Fabbruccio, Paladini, Panza, Balestro, Rizzioli, Ciavatta, Gallinaro (19’ st Martinuzzi), Plechero (45’ st Dal Fra), Michelon (23’ st Spagnolo), Perego (10’ st Spinelli)

A disposizione: Rolfini, Ranzato, Biasiolo, Baroldi, Pasquali



Allenatore: Luca Della Mea