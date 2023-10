Serie C, Vicenza-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo il pari nel derby contro il Vicenza di Aimo Diana al Romeo Menti :



PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Delli Carri 6, Crescenzi 6, Belli 5 (dal 38' p.t. Granata 6); Capelli 5,5 (dal 36' s.t. Montrone s.v.), Fusi 6,5 (dal 36' s.t. Cretella s.v.), Radrezza 7, Varas 6,5, Villa 6 (dal 22' s.t. Favale 6); Bortolussi 6, De Marchi 4,5 (dal 22 s.t. Kirwan 6)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Dezi, Bianchi, Calabrese, Beccaro

ALLENATORE Torrente 6,5

Donnarumma 6: Nell'azione della rete di Sandon sembra tutto tranne che deciso nell'uscita, preferendo la comfort zone della linea di porta. Per il resto smaltisce il lavoro con la consueta puntualità.

Delli Carri 6: Prestazione ordinata, anche se Pellegrini è un peperino che non lo lascia mai tranquillo. Gara da pochi fronzoli e tanta concretezza.

Crescenzi 6: Carattere da vendere, leadership idem. Nel cuore della difesa non balla mai, nonostante nella ripresa il Vicenza alzi la pressione alla caccia del raddoppio.

Belli 5: Sull'azione del gol appare un po' statico sul cross di Della Morte non contrastando il terzo tempo di Sandon. Pochi minuti dopo la rete vicentina alza bandiera bianca (Dal 38' s.t. Granata 6: Entra senza paura e si mette in trincea con mente fredda e cuore caldo. Pretoriano su cui contare sempre).

Capelli 5,5: Va ad ondate, senza apparire più di tanto. Scalda i guanti a Confente nella ripresa e poi si eclissa. Da trequartista un po' meglio rispetto all'esterno puro, ma lontano dalla sua migliore versione. (Dal 36' s.t. Montrone s.v.: debutta e il Padova segna. Decisamente un bel portafortuna. Speriamo sia di buon auspicio per il futuro della sua carriera).

Fusi 6,5: Tieni in piedi da solo il centrocampo per larghi tratti del primo tempo. Confente gli nega la gioia del gol, ma nel complesso la prestazione è positiva. Peccato per il giallo. (Dal 36' s.t. Cretella s.v.: legna negli ultimi istanti di gara).

Radrezza 7 (IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI): Torrente non ha avuto il coraggio di vedere il rigore e si è perso uno spettacolo di freddezza e chirurgia applicata al calcio di rara bellezza. Attributi tripallici, per dirla alla Franco Scoglio, uno che Torrente conosce molto bene.

Varas 6,5: Si procura il rigore con tanta furbizia e saggezza. Confente è un muro sui suoi colpi di testa, ma l'ecuadoriano non si perde d'animo, garantendo qualità e quantità a getto continuo.

Villa 6: La chiusura su Pellegrini nella ripresa vale la sufficienza. In fase di spinta così così, difensivamente si fa apprezzare per i raddoppi costanti su Valietti. (Dal 22' s.t. Favale 6: Sigilla la fascia negli assalti finali. Tornano le good vibes).

Bortolussi 6: Il lavoro di raccordo sulla trequarti offensiva è impagabile. Manca il gol, ma la sufficienza piena è sacrosanta.

De Marchi 4,5: Non ne combina una giusta. Dopo i tenui miglioramenti di Renate, un deciso passo indietro (Dal 22' s.t. Kirwan 6: specialista in situazione difficili, sulla destra evita spifferi nel finale).



Torrente 6,5:

Queste le pagelle del Vicenza di Diana:

Confente 6,5; Laezza 6, Golemic 6, Sandon 7,5; Valietti 6 (dal 43' s.t. De Col s.v.), Cavion 6 (dal 31' s.t. Tronchin 5,5), Ronaldo 5,5 (dal 43' s.t. Greco s.v.), Proia 6, Costa 5,5; Della Morte 6,5 (dal 24' s.t. Rolfini 5,5), Pellegrini 6 (dal 31' s.t. Ferrari 5,5)

PANCHINA Massolo, Siviero, Rossi, Scarsella, Jimenez, Lattanzio, Talarico

ALLENATORE Diana 6