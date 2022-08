Serie D, amichevole: l'Este dilaga sul Padova Under 17

Ultimo test in vista del preliminare di Coppa Italia di Serie D per l'Este di mister Pagan. Sul campo di via Vermigli a Padova, la squadra militante nel girone C del prossimo campionato di Serie D ha avuto la meglio per 13 a 0 sul Padova Under 17. Risultato comprensibile e prevedibile, visto la differenza di valori in campo in termini di fisicità, esperienza e qualità.

Per gli uomini di Pagan, altra benzina immessa nel serbatoio e l'opportunità di far accumulare minuti di gioco a praticamente tutta la rosa proponendo due differenti formazioni fra il primo e secondo tempo. Domenica alle ore 16:30 si fa sul serio contro il Montecchio Maggiore, nel turno preliminare di Coppa.

Questa la formazione estense iniziale scelta da coach Pagan contro i baby biancoscudati:

Fortin; Munaretto, Gavioli, Burato, Giacomazzi, Cuccato, Zanetti, Marchesan, Moscatelli, De Vido, Menato. A disposizione: Piccardi, Solinas, Calgaro, Antinoro, Bordi, Caccin, Stellin, Moracchiato, Stringari, Cogo, Strechie.