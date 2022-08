Serie D, amichevole: Luparense sconfitta a Noale da un ottimo Calvi

Girone C

Serie D Girone C

Sconfitta inattesa in amichevole per la Luparense di mister Zironelli allo stadio Azzurri d’Italia 2006 di Noali contro la Calvi, compagine militante nel campionato Eccellenza girone B con Arcella, United Borgoricco Campetra e Piovese tra le altre.

I Lupi vanno subito sotto al 2' grazie al solito Peron e raddoppiano nella ripresa con Bagarotto al 76'. La rete della consolazione è firmata da Cabianca al 78', con quest'ultimo tra i più positivi di questo precampionato per i giocatori di San Martino di Lupari.

Domani si ritorna in campo in quel di Padova per la banda di Zironelli. Alle 16:00 agli impianti Mauro Fasolo della Guizza a Padova, sarà l'Arcella di Fonti a testare la condizione di Beccaro e compagni.