Serie D: il racconto delle amichevoli di Campodarsego, Este e Luparense

Un sabato di amichevoli non proprio qualunque quello delle squadra padovane della Serie D. Campodarsego, Este e Luparense hanno testato la propria condizione fisica in vista dell'inizio stagionale, ottenendo dei risultati positivi e delle buone indicazioni.

Partiamo dal Campodarsego, in grado di imporsi sullo Spinea - neo retrocesso in Eccellenza - grazie al guizzo nel finale del classe 2004 Mattias Prevedello. Ancora lavori in corso per gli uomini di Masitto, ma già segnali di buona coesione per il collettivo biancorosso. Questa la formazione iniziale che ha affrontato lo Spinea: Basso; Oneto, Marini, Buratto, Rubin; Cocola, Guitto, Alluci, Pallecchi; Buongiorno, Cupani. Nella ripresa sono entrati Peixoto, Girardello, il match winnter Prevedello, Brumat, Perez, Taiwo Olanisakin, Balan, Boscolo, Simic, Bertazzolo.

Allenamento congiunto sospeso in casa Este al 58’ per uno scontro aereo fortuito molto forte fra il giocatore Giacomazzi e Desiderati, giocatori che sono stati sottoposti a cure mediche in campo e accertamenti in ospedale in conseguenza della testata molto forte. L'Este riprenderà gli allenamenti martedì al Nuovo Comunale e sabato 13 agosto triangolare casalingo pomeridiano contro Arcella e Mestrino, entrambe formazioni di Eccellenza.

Altra prova molto positiva per la Luparense, in grado di pareggiare 1 a 1 contro il Trento, compagine militante in Serie C girone A insieme a Padova e Vicenza, tra le altre. I Lupi passano al 13' con il nuovo arrivato Cabianca, classe 2003 del florido vivaio del Padova e l'ultima stagione sempre in D a Mestre, salvo farsi riprendere da Saporetti al 76', abile a trovare la deviazione vincente in mischia. Nel mezzo, tantissima Zirolandia, con una cattiva notizia a macchiare la giornata trentina: l'infortunio del centrale ex Clodiense Mboup. Da capire nei prossimi giorni l'entità del problema fisico. Qualora la situazione si riveli più grave del previsto, inevitabile il ritorno sul mercato.

Questo il tabellino della sfida:

AC TRENTO – LUPARENSE 1 – 1 (pt 0 – 1)

AC TRENTO (4-3-3): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Carini, Simonti (21′ st Semprini); Osuji (29′ st Barbuti), Cittadino (21′ st Mihai), Damian (21′ st Trainotti); Saporetti, Pasquato, Ianesi (21′ st Belcastro). All: D’Anna

LUPARENSE (3-4-1-2): Milan (26′ st Leba); Maset (1′ st Bia), Solerio (1′ st Frison), Mariutto (1′ st Mboup, 11′ st Stringa); Cabianca (1′ st Bortoletto), Rubbo, Casarotto (26′ st Boscolo Papo), Russo (26′ st Beltrame); Beccaro (26′ st Toffanin); Bussi (26′ st Reato), Persano. All: Zironelli

DIRETTORI DI GARA: Claus di Trento (D’Alterio e Gasperini di Trento)

MARCATORI: 13′ pt Cabianca (L), 31′ st Saporetti (T)

NOTE: espulso Ferri per proteste al 14′ st

SPETTATORI: 300 circa