Serie D, anticipi di sabato per Luparense ed Este: la presentazione dell'8°giornata di campionato

Serie D girone C sempre più nel vivo, con il turno infrasettimanale del 1 novembre alle porte e la gran parte delle gare dell'8°giornata in anticipo tra domani e domenica. Le squadre padovane sono ai piedi della zona playoff e racchiuse in un solo punto: Luparense e Campodarsego a 12, Este ad 11.

I Lupi di Coletti hanno la sfida più complessa della tornata contro la Dolomiti Bellunesi dell'ex Nicola Zanini. I bellunesi si trovano al secondo posto e dopo l'inopinata sconfitta casalinga contro il Monte Prodeco hanno voglia di riscattarsi. Stesso discorso per capitan Carboni e compagni, reduci addirittura da due k.o consecutivi in cui le buone prestazioni non sono state prodighe di punti. Appuntamento alle 15:00 di sabato 28 ottobre al Gianni Casée di San Martino di Lupari.

Trasferta difficilmente pronosticabile per l'Este di Pagan che si presenta al cospetto del Cjarlins Muzane di Parlato. I friulani sono in silenzio stampa, il presidente Zanutta ha minacciato la solita - a queste latitudini - rivoluzione novembrina, facendo capire che l'ex mister del Padova non è in discussione. Ci sarà un bel clima in Friuli per i giallorossi, anche loro chiamati al riscatto dopo la brutta caduta di domenica scorsa al Nuovo Comunale contro l'Atletico Castegnato. Calcio d'inizio alle ore 15:00 al Dalla Ricca di Carlino sabato 28 ottobre 2023.

Con un'ora in più di sonno scenderà in campo domenica alla 14:30 a Chions il Campodarsego di Masitto, rinfrancato dalle due affermazioni consecutive in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. I biancorossi vogliono continuare la striscia positiva, ma i friulani sono un cliente che può riservare sorprese sgradite. Servirà il Campo delle migliori occasioni per conquistare punti preziosi ed accorciare sulle posizioni di testa. Masitto si affida ai gol di Pavanello e le parate di Minozzi: entrambi 2005, entrambi prodotti del generoso vivaio biancorosso.



Questo il programma del turno e la classifica:



Sabato 28/10/2023, h 15:00: Atletico Castegnato-Bassano, Breno-Portogruaro, Cjarlins Muzane-Este, Luparense-Dolomiti Bellunesi, Monte Prodeco-Mori Santo Stefano, Montecchio Maggiore-Adriese, Treviso-Virtus Bolzano

Domenica 29/10/2023, h 14:30: Chions-Campodarsego,Union Clodiense-Mestre

Classifica: Union Clodiense 18, Mestre 18, Dolomiti Bellunesi 16, Treviso 15, Campodarsego 12, Luparense 12, Este 11, Bassano 11, Chions 9, Adriese 8, Monte Prodeco 8, Portogruaro 8, Montecchio Maggiore 7, Atletico Castegnato 6, Breno 5, Mori Santo Stefano 4, Cjarlins Muzane 3, Virtus Bolzano 2,