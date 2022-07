Serie D, calciomercato: Campodarsego, il baby Prevedello ancora in biancorosso

Mattias Prevedello anche per la stagione 2022/2023 vestirà la maglia del Campodarsego Calcio. L’attaccante, classe 2004, è cresciuto nelle giovanili biancorosse e nella stagione passata ha trovato spazio con continuità con gli uomini di mister Masitto. A coronare la sua annata di crescita è arrivata anche la convocazione con la Rappresentativa Nazionale LND Under 18 allenata da Giuliano Giannichedda.

“Mattias è un ragazzo dalla prospettiva interessante e, data la sua giovane età, ha grandi possibilità di migliorare e crescere ancora” ha dichiarato il Direttore Sportivo Stevanato. “Tra le sue qualità ci sono un destro potente, una velocità di base, caratteristica molto importante per un attaccante, e una buona struttura fisica. Su di lui già molte squadre hanno puntato gli occhi e anche la convocazione in Rappresentativa è stata una vetrina rilevante. Con noi sicuramente continuerà il suo percorso di maturazione come calciatore”.

Confermato anche Matteo Alluci, centrocampista ligure classe ’98, ma bisogna registrare gli addii dolorosissimi di due trascinatori della scorsa stagione: Matteo Colombi (18 reti in 33 presenze) che ha accettato l'offerta del Prato sempre in Serie D e Andrea Addiego Mobilio, sempre in Toscana al Prato. Per quanto riguarda il mercato in entrata dovrebbe arrivare l'ufficialità nei prossimi giorni di Lucas Peixoto, portiere classe 2003 ad Este nell'ultima stagione. Un po' pochino per difendere il quinto posto conquistato nel girone C del campionato di Serie D.