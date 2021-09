Serie D, colpo del Campodarsego: ecco Lukanovic!

Ulteriore rinforzato dal mercato per il Campodarsego, con l'approdo in biancorosso del croato Lukanovic, ex Montebelluna

Ulteriore arrivo di spessore nell'attacco del Campodarsego, primo in classifica nel girone C del campionato di Serie D. Alla corte di mister Masitto ecco l'attaccante croato Antonio Lukanovic. Il classe 1998 è un ulteriore puntello per un reparto di primissima qualità per la squadra dell'Alta Padovana.

Lukanovic è una punta molto forte fisicamente, con il suo 1.90 a renderlo molto pericoloso con le palle alte, non disprezzando il gioco in profondità. Nato a Rijeka, in Croazia, il 6 marzo 1998, è un prodotto del settore giovanile del Rijeka, sbarcato in Italia con il Parma nel 2013, per poi trasferirsi al Novara, dove disputa due stagioni con la Primavera della squadra piemontese sino a debuttare in prima squadra nell'annata 2016/2017, disputando 19 presenze e una rete nella gara tra Novara e Vicenza, terminata con il risultato di 2 a 1 in favore dei biancoblu. Catanzaro, Novara in C, Olimpia Lubiana e Montebelluna le altre squadra del bomber croato, chiamato a dare linfa e gol importanti alla delantera biancorossa del presidente Pagin.