Serie D, calciomercato: Campodarsego, altri tre squilli sul mercato in entrata

Un altro tris di colpi per il Campodarsego Calcio a ridosso del primo giorno di scuola, il raduno di domani al Gabbiano alle ore 18.00. Come promesso dal presidente Pagin è arrivato il botto in attacco. Si tratta di Daniele Buongiorno, nella seconda parte di stagione all'Union Clodiense. Punta completa ed abile in tutti i fondamentale, il ragazzo di scuola Genoa ha vestito molte maglie tra cui Campobasso, Messina e Fano. Ha contribuito alla promozione della Pianese tra i professionisti, ha segnato 15 gol con la Lavagnese e, prima di arrivare in Veneto nella scorsa stagione, ha giocato in Serie C con la Pro Sesto. Insomma un super acquisto da parte dei biancorossi, come riconosce mister Masitto: “Daniele è un giocatore molto importante per noi. Sarà la nostra punta centrale: ha grandi qualità e grandi margini di miglioramento. L’ho già avuto alla Lavagnese e lo conosco bene. Con me ha bruciato le tappe, si è messo subito a disposizione ed è riuscito a fare 15 gol da quando sono arrivato a Marzo. E’ molto forte di testa e molto bravo nelle trame di gioco con la squadra. E’ un generoso e a mio avviso merita categorie superiori: dovrà guadagnarsele sul campo. Siamo contenti che sia arrivato, darà un apporto fondamentale alla squadra e potrà anche aiutare i giovani a migliorarsi continuamente."

Per il classe 1994 il compito di non far rimpiangere Colombi. Oltre all'erede dell'attuale punta del Prato, sono arrivati altri due giocatori fortemente cercati e voluti dallo staff tecnico della squadra di Masitto: Lucas Peixoto e Baldè Adilson. Il primo è il portiere brasiliano classe 2003 messosi in mostra all'Este nell'ultimo campionato. Tra i migliori interpreti del girone C, saranno affidate a lui le chiavi della porta del Gabbiano. Il secondo è un'autentica scomessa classe 2003 di nazionalità portoghese, cresciuto nel settore giovanile del Gouveia. Attaccante, è al suo debutto in Italia.