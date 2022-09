Serie D, calciomercato: il Campodarsego mette le mani su Orlandi e Pozzebon

Il Campodarsego, sempre in allerta sul mercato, piazza due colpi in attacco volti a donare a mister Masitto ancora più scelta nel reparto avanzato. Si tratta di Rodrigo Pozzebon e Andrea Orlandi. Il primo è un ex settore giovanile della Juventus, nell’ultima stagione ha giocato nel Treviso in Eccellenza, mentre in precedenza ha vestito le maglie di Clodiense, Forlì, Arzachena, Mestre, Juventus U23 e Piacenza.

Andrea Orlandi è un classe 2002 ed ha già debuttato in campionato facendo molto bene all'esordio contro il Cartigliano. Proviene dal Rieti e ha un passato prestigioso nelle cantere di Frosinone e Lazio.