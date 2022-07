Serie D, calciomercato: Campodarsego, c'è il ritorno di Cupani dal Bologna

Il ritorno di Mattia Cupani è una delle notizie più belle del mercato di metà luglio del Campodarsego. L’attaccante classe 2004, passato al Bologna durante lo scorso mercato invernale, ritorna in biancorosso per una stagione da protagonista. Continua così il suo percorso di maturazione nella società che lo ha valorizzato maggiormente e che lo visto tra i giovani più promettenti del campionato di Serie D girone C.

Come ha riconosciuto mister Masitto: "Siamo contenti che Mattia possa continuare il suo percorso di crescita con noi. Questa squadra lo ha preso e lo ha fatto lavorare già dallo scorso anno. Effettivamente è andato via nel suo momento migliore e di sicuro deve completare il suo percorso: la Serie D è un campionato formativo e propedeutico per arrivare nei professionisti e siamo convintissimi che il lavoro che farà con noi lo porterà in alto, insieme ad altri giovani promettenti che abbiamo. Fondamentale è metterci la testa e lavorare forte. Mattia è un giocatore importante che ci dà grandi opportunità davanti. Lo scorso anno siamo stati l’unica squadra che ha giocato con un 2004 titolare. Siamo contenti di confermarci anche nella stagione che verrà perché, quando i ragazzi sono bravi, è giusto valorizzarli e anche vincere con loro, non guardando solamente il discorso dell’età. Siamo lieti che il ragazzo possa ricominciare e continuare il percorso con noi per poi tornare nei professionisti.”

Gli addi di Colombi e Addiego Mobilio, entrambi approdati al Prato, iniziano a sfumare verso un lontano ricordo con l'arrivo della punta italo-albanese.