Serie D, calciomercato: a Campodarsego arriva Rubin dal Vis Pesaro

Super colpo del Campodarsego, che si rinforza con esperienza e qualità con l'approdo di Matteo Rubin, 35 anni, difensore della Vis Pesaro sino a fine giugno, alla corte di mister Masitto.

Il giocatore nativo di Bassano del Grappa, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cittadella, società con cui esordisce in Serie C1 nel 2005, viene acquistato dal Torino nel 2007, squadra con la quale gioca la prima partita in Serie A a 20 anni. Poi una carriera nella massima serie tra Parma, Bologna, Siena, Hellas e Chievo Verona. In B veste le maglie di Modena, Foggia e Ascoli. In Serie C gioca con Alessandria, Reggina e Vis Pesaro.

Rubin, oltre che per i suoi trascorsi nel grande calcio, è famoso per i tifosi del Padova. Suo il rigore decisivo contro i biancoscudati nella finale playoff di Serie C del giugno 2021, che ha consentito ai piemontesi di salire in B.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo Stevanato dal sito ufficiale biancorosso: "E’ un giocatore di grande esperienza e personalità. Ha una storia calcistica di primo livello, è un difensore ben strutturato e mancino di piede. Sicuramente ci porterà la sua esperienza maturata nelle categorie superiori per aiutarci a completare un percorso che alzi la nostra mentalità, che porti qualità e che dia una mano ai nostri giovani. E’ l’elemento giusto per questa squadra, siamo stati fortunati che ci abbia scelti e siamo molto contenti che cominci questa nuova avventura. Sicuramente alzerà l’asticella della nostra formazione.”