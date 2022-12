Serie D, calciomercato: il Campodarsego mette le mani sul talento Vitetta

Dalla panchina della massima serie argentina al Gabbiano di Campodarsego. Non c'è che dire, proprio un bel salto per Valentino Vitetta, centrocampista italo-argentino classe 2002 proveniente dall'Atletico Sarmiento. Tecnica di buonissimo livello, tutta da levigare e plasmare secondo le richieste di mister Masitto, apparso molto soddisfatto in fase di presentazione: “Siamo contenti del suo arrivo, è un giocatore di qualità che sa muovere bene la palla, intelligente nello stare sul campo. E’ un giovane di grande prospettiva e speriamo che con noi riesca a macinare più nozioni in breve tempo. Sicuramente ci dà una mano con le quote, vista la trasformazione che stiamo attuando sul mercato.”

Sino a questo momento la compagine biancorossa si può dire che ha compiuto un mercato di grande livello. L'approdo di bomber Rivi dal Ravenna, ora l'ingaggio di Vitetta, in casa Campodarsego la sfida è lanciata verso le corazzate Union Clodiense e Luparense.