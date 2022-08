Serie D, calciomercato: Campodarsego, ecco Volpatto per la trequarti

Girone C

Serie D Girone C

Il Campodarsego continua a restare vigile sul mercato e proprio oggi piazza un colpo inaspettato, con l'ingaggio del trequartista Andrea Volpatto dal Pont Donnaz, squadra militante sempre in serie D girone A. Classe 2001, il fantasista biancorosso è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, salvo transitare per la Pro Vercelli e il Fossano, fino alla scorsa stagione in Valle D'Aosta.

Tecnica da gourmet, per il ragazzo torinese è la prima esperienza nel raggruppamento D della quarta serie. Entusiasta del suo arrivo il direttore sportivo Stevanato: “E’ un ragazzo interessante, molto dotato tecnicamente Mancino di piede, ha già maturato esperienza in Serie D. E’ un giocatore che sarà sicuramente utile in questo campionato lungo e difficile. Siamo molto contenti che abbia sposato il nostro progetto."

Sarà lui l'erede designato di Addiego Mobilio? Lo scoprireremo nelle prossime amichevoli.