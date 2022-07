Serie D, calciomercato: il difensore Cuccato sbarca ad Este

L'Este continua la sua estate magica in termini di calciomercato, mettendo a segno un altro colpo per la sua linea difensiva. Alla corte di mister Pagan arriva il difensore Federico Cuccato dal Rimini. Difensore centrale forte fisicamente e di grande stazza, grazie ai suoi 187 centimetri, per il ventiquattrenne prodotto delle giovanile dell'Abano già ben 170 presenze in serie D tra girone C, D ed F.

Gli esordi a Matelica, poi l'esperienza al Delta Porto Tolle, proprio agli ordini di Mister Pagan, fino all'ultime avventure con Arzignano e Rimini. Un profilo di grande spessore che si abbinerà al meglio con i vari Bordi, Munaretto, Giacomazzi e Calgaro.