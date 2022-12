Serie D, calciomercato: Este, c'è Badan per la fascia sinistra

Dopo i rumors del week-end ecco l'ufficialità: Andrea Badan è un nuovo giocatore dell'Este. Il terzino sinistro ex Notaresco è il terzo colpo sul mercato della squadra di Pagan. Dopo gli arrivi di Perkovic e Santi in avanti, ecco l'esterno sinistro tutta fascia ideale per il gioco della sorpresa del campionato di Serie D girone C. Classe 1998, 176 cm, Badan è un esterno moderno nell'interpretazione del ruolo, in grado di fare differenza soprattutto in fase offensiva nell'uno contro uno in fascia e nella rifinitura per le punte.



Per lui un'esperienza prestigiosa in League Two in Inghilterra con la maglia dell'Oldham, mentre in ambito nazionale dopo la trafila nelle giovanili del Padova, ha indossato le casacche di Prato, Albinoleffe, Alessandria, Verona, Carrarese e Cavese. Un autentico giramondo pronto a mettersi a disposizione di mister Pagan fin dal prossimo impegno di venerdì 23 dicembre contro l'Union Clodiense al Ballarin. Battesimo migliore per Badan non può esserci.