Serie D, calciomercato: Este, c'è Agostini per il centrocampo di Pagan

Dal suo piede destro è nato il gol del pareggio contro l'Adriese. Mica male come debutto per Tommaso Agostini, il primo colpo di mercato del 2023 dell'Este. Classe 2004, Agostini è una mezzala destra di buon piede, in grado di abbinare quantità e qualità in ambo le fasi di gioco. Il ricambio ideale di Cacccin, ma forse qualcosa di più. Cresciuto nel settore giovanile del Venezia, Agostini è transitato anche nel settore giovanile del Pordenone prima di fare il grande salto "nei grandi" in prestito alla Paganese, club campano del Girone G di Serie D.

Un bel rinforzo per la mediana della squadra di Pagan, chiamata ad un girone di ritorno di riconferme e di alta classifica. A partire già dalla prossima sfida contro il Portogruaro in casa domenica 15 gennaio 2023. Mister Pagan a tal proposito, dopo il pareggio di sabato contro l'Adriese, professa realismo: "Essere sotto solo 1 a 0 dopo un primo tempo così brutto contro l'Adriese era paradossale. L'espulsione di Calgara ci ha messi in ginocchio, ma Agosti ci ha salvato sul rigore. Poi noi non abbiamo mai mollato. In 10 contro 11 abbiamo creato i pressuposti per il pari, conquistandolo all'ultimo secondo. Per l'impegno che ci hanno messo i ragazzi è un pareggio meritato. Contro il Portogruaro spero in un tifo entusiasta come quello sentito contro l'Adriese."