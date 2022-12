Serie D, calciomercato: l'Este blinda la porta con Costantini

Porte girevoli ad Este, dove mister Pagan e il suo staff accolgono il classe 2003 Alessandro Costantini. Portiere, classe 2003 sarà probabilmente lui il nuovo nume tutelare e titolare della porta giallorossa in questa seconda parte di campionato. Reduce dell'esperienza nell'Eccellenza Umbra con l'Atletico BMG, Costantini è cresciuto nel calcio professionistico, giocando per Giulianova e Triestina.. Buona fisicità, 185 cm, esplosivo e reattivo, Costantini si distingue per uno spericolato gioco aereo, ma soprattutto per la precisione del suo gioco con i piedi. Insomma un vero e proprio innesto di rilievo, che si giocherà la titolarità con il positivo Agosti di queste prime partite. Magari già a partire dal prossimo impegno contro il Levico Terme.

In uscita da segnalare la partenza del centrocampista Roberto Strechie in direzione Sona, sempre in Serie D, girone B.