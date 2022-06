Serie D, calciomercato: Este, colpaccio De Vido, ma Peixoto se ne va

Dopo la riconferma di Caccin e l'innesto di Marchesan, ecco un altro rinforzo per la mediana dell'Este di mister Pagan, con l'approdo al Nuovo Comunale di Nicola De Vido. Classe e muscoli per il classe 1995, grande conoscitore della Serie D, per i suoi trascorsi con Sandonà, Liapiave, Vittorio Falmec e Montebelluna, squadra dove si è formato e fatto conoscere al grande calcio dilettantistico. In quest'ultima stagione De Vido ha giocato nell'ambizioso Calvi Noale in Eccellenza girone B. Giocatore fisico alto 1.85 metri, che ha anche il vizio del gol mettendone a segno ben 13 in carriera. Un preziosissimo innesto per Mister Pagan che potrà avere una pedina importante a sua disposizione.

Nella Bassa Padovana le sorprese non sembrano finite, almeno in entrato. Sembra quasi fatto l'arrivo sotto le mura del regista classe 2000 Roberto Strechie dal Prato. Strechie in carriera è passato per diverse squadre blasonate tra cui Venezia, Dinamo Bucarest, Novara e Chiasso. Si prospettano problemi di "dolce" abbondanza in mediana per Pagan. Mediana quasi sistemata, ecco in attacco arrivare Solinas dal Campodarsego. Per l'ex canterano del Cagliari il passaggio all'Este è una sorpresa per molti addetti ai lavori.

E per due in procinto di arrivare, c'è un totem delle ultime stagioni giallorosse che lascia. Si tratta di Cesar Peixoto, pronto a difendere i pali del Campodarsego di mister Masitto nel campionato di Serie D 2022-2023.