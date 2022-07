Serie D, calciomercato: l'Este punta sui giovani Franzolin e Toniolo

Dopo Zabarella, Stringari e Gavioli, l'Este inserisce altri due giovani talenti della Juniores Under 19 recentemente protagonista nelle finali nazionali. Si tratta del centrocampista Giovanni Franzolin e dell’attaccante Matteo Toniolo, due classe 2004 che torneranno sicuramente utili in termini di under. Franzolin è un prodotto del settore giovanile del Cittadella, dove ha disputato campionati con i Giovanissimi Nazionali, gli Allievi Under 16 e 17, mentre Toniolo si è messo in mostra con 4 reti nell'ultimo campionato Juniores. I giovani da un lato, l'addio di Florian dall'altro. Un vero peccato per l'indomabile Florian, sostituito da Moscatelli e Menato. Appuntamento al 20 luglio, data del raduno della squadra di mister Pagan, annunciata come una delle possibili sorprese del campionato di Serie D girone C.