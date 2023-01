Serie D, calciomercato: Este, il classe 2006 Cogo firma con la Lazio

Giovanni Cogo, enfant prodige dell'Este, è un nuovo attaccante della Lazio. Una notizia che riempie di gioia l'Este, per uno dei migliori talenti prodotti negli ultimi anni dall'academy della squadra della Bassa Padovana.

Classe 2006, attaccante, Cogo ha sorpreso tutti nello scorso campionato Juniores imponendosi come titolare e trascinando la squadra fino alla sfida finale contro la Tritium. Aggregato alla prima squadra da mister Pagan, Cogo ha segnato due reti in questa prima parte stagionale, diventando anche il secondo calciatore più giovane ad aver giocato in un match di campionato di Serie D in tutta Italia mettendo a segno anche un importante gol contro il Cjarlins Muzane in questa stagione.

Giovanni Cogo sarà aggregato alla formazione militante in Primavera 1 diretta da coach Sanderra. Un altro colpo made in Bianchessi, ex responsabile dell'attività di base del Milan, oggi numero 1 del settore giovanile della squadra biancoceleste. Uno che tra gli altri ha scoperto da giovanissimi gente del calibro di Donnarumma, Calabria, Cutrone, Locatelli, Crociata - attuale centrocampista del Cittadella - Zanellato e molti altri attualmente militanti in Serie A e Serie B.