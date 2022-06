Serie D, calciomercato: Este on fire, Menato e Burato alla corte di mister Pagan

Una due giorni davvero di fuoco per l'Este di mister Pagan che mette a segno un doppio colpo di mercato in grado potenzialmente di squassare il campionato di Serie D girone C. Sono rinforzi di spessore e qualità per i giallorossi, con la firma del regista ex Caldiero Marco Burato e della punta Alessio Menato, l'ultima stagione allo Spinea con 9 reti siglate.

Con questi due innesti, la squadra estense raggiunge quota 9 rinforzi in rosa, con un ventaglio di opzioni a disposizione di mister Pagan che inizia a diventare molto interessante e mette l'Este tra le squadre più interessanti del prossimo campionato al via a Settembre.